Mercedes-Benz GLE: Erhältlich in vielen Varianten

Allradantrieb, satte Leistung und guter Fahrkomfort werden mit den SUVs in der Regel in Verbindung gebracht. Auch die höhere Sitzposition sorgen für eine bessere Rundumsicht, was dem Sicherheitsbedürfnis vieler Autofahrer entgegenkommt. Der Mercedes-Benz GLE gilt als einer der Top-Kandidaten in diesem Segment, was unter anderem auch an der geschmeidigen Automatik liegt. Darüber hinaus sind die Motoren in Laufe ihrer Entwicklung immer sparsamer geworden.

Der Mercedes-Benz GLE versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 204 PS in der Basismotorisierung und 585 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 5,5-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. An konventionellen Antrieben bietet Mercedes-Benz Benziner und Diesel. Ferner sind auch Alternativen wie Hybrid (Elektro/Benzin) verfügbar. Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Mercedes-Benz GLE. Der Traum-GLE ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!