Der Mercedes-Benz E-Klasse - Topleistung und einzigartiges Design

Es ist nicht zu übersehen: Mit dem Mercedes-Benz E-Klasse erweitert eine markante Limousine die Mercedes-Benz-Familie. Die elegant, gestreckte und geschwungene Dachlinie erinnert schon fast an ein Coupe. Die abfallende Dachlinie tut da schon ihr übriges. Die E-Klasse bringt einen Hauch von Leichtigkeit und Sportlichkeit auf den Asphalt. Kunden wissen dabei umso mehr die präzise Automatikzu schätzen. Auch die Motorenpalette bietet beim Insignia das Richtige für jeden Geschmack. Besonders die Benziner und die Diesel überzeugen.

Smartes Aussehen und robuste Performance - der Kombi des Mercedes-Benz E-Klasse ist ein gelungener Allrounder wie er im Buch steht. Das großzügige Raumangebot für Fahrer und Insassen, die Wohlgefühl im Innenraum wird zusätzlich durch die gute Verarbeitung und die Haptik der hochwertigen genutzten Materialien verstärkt. Die Motoren des Kombi, welche bis zu 612 PS PS liefern, sind durchzugsstark und erfreuen durch ihre kultivierte Laufruhe. Benziner und Diesel stehen bereit.

Der Mercedes-Benz E-Klasse mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Bei den schlanken aber maskulinen Linien des Coupés von Mercedes-Benz haben die Designer wahre Wunder vollbracht. Die E-Klasse besticht durch seine makellose Form, die aus jedem Blickwinkel an Schönheit nur gewinnt. Die äußere elegant-sportive Hülle mit der langen Motorhaube wird durch seinen kraftvollen Antrieb, als Benziner wie Diesel, vervollständigt, die besonders gut mit der Automatik harmonisiert. Der Fahrspaß wird mit der E-Klasse auf ein neues Niveau gehoben, womit dieses Coupé zu einem gesuchten Sportler avanciert.

Der Mercedes-Benz E-Klasse ist als Cabrio erhältlich. Offen in einem Cabrio zu fahren wie etwa beim Mercedes-Benz E-Klasse gehört zu den besonders schönen Arten der Fortbewegung. Der Fahrkomfort kommt dabei auch nicht zu kurz und besonders neuere Baureihen kommen in Sachen Praktikabilität so manchem Geschlossenen Automobil schon sehr nahe. Dennoch steht der Fahrwind um die Nase immer noch im Vordergrund. Die verfügbaren Motoren, zusammen mit der Automatik, lassen fahrtechnisch keine Wünsche offen.

Die vielen Vorteile des Mercedes-Benz E-Klasse

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Mercedes-Benz E-Klasse 72 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 6,2-Liter-Maschine 612 PS PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Großes Plus: Hybrid (Elektro/Benzin) wie auch Erdgas (CNG) können ebenfalls geordert werden. Egal ob als Neuwagen, top-gepflegter Gebrauchter, bei auto.de finden Sie eine große Auswahl des Mercedes-Benz E-Klasse. Ein Grund mehr gleich anzufragen, ob Ihre E-Klasse noch zu haben ist.