Mercedes-Benz C 350 Limousine: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Mercedes-Benz geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mercedes-Benz C 350 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 272 PS schwebt die 1,73 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Baureihe wird seit 2000 gebaut. Ohne Frage: Es ist reichlich Power an Bord, die der Motor der Mercedes-Benz C 350 Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Benz umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den schicken Benz genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Mercedes-Benz mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Wieviel Technik bietet die Mercedes-Benz C 350 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der C 350 mit einem 3,5-Liter-Motor. Immerhin bis zu 272 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der agile und drehfreudige Motor lässt den C 350 in 6,9 beziehungsweise 6,4 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Drehmoment wird reichlich geboten: 350 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2400 U/min. An Bord ist ein Benziner.

Ist der Innenraum der Mercedes-Benz C 350 Limousine ausgewogen und innovativ?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 455 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,53 Meter Fahrzeuglänge. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,73 Tonnen schweren Schwabe durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Mercedes-Benz vor allem als Limousine aus. In Verbindung mit der Fünf-Stufen-G-Tronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der C 350 ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Ratsam ist es, den Mercedes-Benz C 350 Limousine mit 4Matic-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was gibt es beim Mercedes C-Klasse Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Mercedes C-Klasse Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie kann man sich ein günstiges Mercedes C-Klasse Limousine Angebot sichern?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Mercedes-Benz C 350 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den C 350 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Mercedes C-Klasse Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Mercedes-Benz C 350 Limousine sichern

Die Mercedes-Benz C 350 Limousine für nur 30.249 €

Wer sich für die Mercedes-Benz C 350 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Mercedes-Benz C 350: 30.749 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim C 350 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mercedes-Benz C 350 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Zur Zeit bieten wir den Mercedes-Benz C 350 auch für 41.049 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der C 350 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 451 € vor und eine Anzahlung von 8.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Mercedes-Benz C 350 Limousine nicht zu haben

Der positive Eindruck der Mercedes-Benz C 350 Limousine überwiegt eindeutig. Die Mittelklasse-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet derangemessene Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.