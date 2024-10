Der Mercedes-Benz GLS 500 bleibt keine Antwort schuldig

Diese Baureihe des Mercedes-Benz GLS 500 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2015 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Mercedes-Benz GLS 500 ist erhältlich als SUV.

Der Mercedes-Benz GLS 500 überzeugt, wenn dynamische Qualitäten gefordert werden. Dank des aufwendig konstruierten Fahrwerks und dem tiefen Schwerpunkt sowie der geringen Wankneigung des Mercedes-Benz GLS 500 ist das SUV auch auf vernachlässigten Abschnitten der Infrastruktur zuverlässig unterwegs.

Beim Mercedes-Benz GLS 500 mit 456 PS reißt der Riemen sofort an. Der 4,7-Liter-Achtzylinder-Motor setzt mittels Neun-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. 250 km/h können maximal gefahren werden. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 5,3 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 700 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1800 Touren an. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 10,9 Litern und einem CO2-Ausstoß von 255 g/Km. Der GLS 500 wiegt 1,93 Tonnen. Der Kofferraum fasst 680 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der GLS 500 geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 5,13 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 2300 Liter.

Diese Version des Mercedes-Benz GLS 500 verfügt über Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage und LED-Scheinwerfer. Die Neun-Stufen-Automatik arbeitet ohne zum Nachteil ins Gewicht zu fallen, ganz im Gegenteil: Sie schaltet schnell, sauber und präzise. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Mercedes-Benz ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Die erweiterten Fahrassistenzsysteme wurden unter anderem um Spurhalteassistent und der Spurwechselassistent ergänzt. ABS, ESP und Traktionskontrolle sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

