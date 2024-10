Der Mercedes-Benz V 220 bleibt keine Antwort schuldig

Diese Baureihe des Mercedes-Benz V 220 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2014 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Mercedes-Benz V 220 ist erhältlich als Van/Kleinbus.

Eine gefragte Großraumlimousine hat Mercedes-Benz im Regal für Familien mit Kindern oder Reisefreunde, die gerne komfortabel reisen. Der Mercedes-Benz V 220 bietet auf 5,37 Metern Länge bis zu sieben Insassen Platz. In der gängigsten Konfiguration als Fünfsitzer stehen 610 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung.

163 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der Motor schöpft seine Kraft aus 2,1 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 195 Stundenkilometern. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 14 Sekunden ist der Mercedes-Benz V 220 auf Tempo 100. Die Maximalleistung steht bei 1400 U/min an, das maximale Drehmoment von 380 Nm sorgt für Drehfreude. Als Verbrauch verspricht Mercedes-Benz einen Wert von 6,7 Litern. Der Mercedes-Benz V 220 bringt 1,93 Tonnen auf die Waage. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 610 Liter, bei einer Fahrzeuglänge von 5,37 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Mercedes-Benz V 220: 163 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Ausstattung lässt der Mercedes-Benz V 220 keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer zusammen mit Tagfahrlicht selbstverständlich serienmäßig an Bord. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Mercedes-Benz hat mit der Vier-Zylinder-Version von Hause aus die Sieben-Gang-Automatik mitgegeben. Der Van/Kleinbus wird mit Heckantrieb angeboten. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Mercedes-Benz V 220 über Allradantrieb. Serienmäßig oder gegen Aufpreis bestellbaren Assistenz-Systeme wie Spurhalteassistent sollen Unfälle erst gar nicht geschehen lassen. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS, ESP und Traktionskontrolle.

Sie sind nicht mehr weit von Ihrem Mercedes-Benz V 220 entfernt!

Greifen Sie zu. Ihr neuer Mercedes-Benz V 220 steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.