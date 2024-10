BMW 220 Gran Tourer: Premium-Coupé mit reichlich inneren Werten

Mit dem rassigen BMW 220 Gran Tourer hat BMW einen besonderen Sportwagen im Modellangebot. Das attraktive, 4,43 Meter lange, und reichhaltig ausgestattete Coupe zieht nicht ohne Grund die Blicke auf sich. Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Die Front wird von einem markanten Kühlergrill geprägt. Für einen eigenständigen Charakter der muskulösen Karosserie sorgt die markante Seitenlinie, der man eine elegante Note nicht abschreiben darf. Mit seinem dynamischen Design schlägt der BMW 220 Gran Tourer ein neues Kapitel in der BMW-Formensprache auf: Der Nieren-Kühlergrill soll auch kommende Modelle zieren, die für die Marke typischen Scheinwerfer werden künftig kleiner ausfallen. Sportlich-straff ist das Fahrwerk abgestimmt, die direkte Lenkung arbeitet präzise.

Wieviel Leistung hat der BMW 220 Gran Tourer?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 220 mit einem 2,0-Liter-Motor. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 184 PS beziehungsweise bis zu 190 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 7,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 235 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 225 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 270 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1250 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 5,5 Litern. Wer mehr Power will, der muss 6,1 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Wie bequem reist man im BMW 220 Gran Tourer?

Die Verarbeitung des BMW 220 Gran Tourer bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Für das Gepäck gibt es 390 Liter Platz. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den BMW vor allem als Coupé aus. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW 2er Gran Tourer aus?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 2er Gran Tourer als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie günstig BMW 220 Gran Tourer fahren?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am BMW und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, da wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des BMW 220 Gran Tourer auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Vergleichsangebote für den BMW 220 Gran Tourer: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der BMW 220 Gran Tourer für nur 34.948 €

Unser erstes Angebot des BMW 220 Gran Tourer hat einen Kaufpreis von 34.948 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 35.948 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den BMW 220 Gran Tourer mit 372 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 6.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

BMW 2er Gran Tourer: Günstige Alternativen mit 3.600 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des BMW 220 Gran Tourer können wir für 22.489 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 3.600 € zum Marktpreis von 26.089 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 14 %. Ein Leasing für den BMW ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

BMW 2er Gran Tourer: Bei uns für lediglich 22.989 € besonders günstig

Derzeit bieten wir den BMW 220 auch für 22.989 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 24.289 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man mit dem BMW ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der 220 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim BMW 2er Gran Tourer

Der BMW 220 Gran Tourer wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 220 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.