Das BMW 635 Coupé bringt einen gekonnt vorwärts

Luxus durch Reduktion lautet das Motto für ein BMW-Coupe. Ein Design-Credo, das sich in den Formen des exklusiven 635 Coupés bereits seit vielen Jahren spiegelt. Ganz ohne Dekadenz geht es in diesen königlichen Kreisen automobilen Adels jedoch nicht, wie das 635 Coupé dieser Baureihe verrät. Auch unter der Motorhaube spiegelt sich der technische Anspruch des Herstellers für diesen Gran Tourismo wieder. Die Baureihe wird seit 2003 gebaut. Der schicke Bayer beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem 635 auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Bietet das BMW 635 Coupé gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 635 mit einem 3,0-Liter-Motor. Immerhin bis zu 286 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Und mit 6,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Bayer zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den BMW für den 635 zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,0-Liter-Motor auf Touren und in 6,3 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 580 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. An Bord ist ein Benziner.

Offeriert das BMW 635 Coupé viele Extras?

Ab Werk besitzen die 635-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse im 635 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 450 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,82 Meter langen Coupés als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,86 Tonnen geht für ein Coupé wie dem BMW 635 vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik. BMW schwört beim 635 auf den Heckantrieb. Andere Antriebsformen gibt es nicht.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim BMW 635 Coupé?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der BMW 6er Coupé macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man ein günstiges BMW 6er Coupé Angebot anfragen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des BMW 635 Coupé zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstiger ist das BMW 635 Coupé nicht zu haben

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Einist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Das BMW 635 Coupé wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 635 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.