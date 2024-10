Das BMW 220 Coupé bringt einen gekonnt vorwärts

Der Eindruck täuscht nicht. Dieses Coupe zieht im Straßenverkehr mehr Blicke auf sich als andere. Keine Frage: BMW ist mit dem BMW 220 Coupé ein echter Hingucker gelungen, dessen Karosserieform begeistert. Das Coupé ist nicht nur eine Augenweide, sondern bietet auch Ohrenschmaus. Sonor erklingt der Motor aus den beiden Endröhren, bei durchgetretenem Gaspedal geht der Klang in ein dezentes Fauchen über. Keine Frage, so muss ein Sportwagen klingen. Die Erfolgsgeschichte des BMW 220 Coupé beginnt im Jahr 2013. Das Coupe besitzt zwar ein Sportfahrwerk, doch gelang den Entwicklern ein guter Kompromiss zwischen einer sportlichen Härte und Komfort. Die Sitze sind gut ausgeformt, die Geräuschkulisse gut gedämpft, sodass sich der 220 auf dem Boulevard genauso gut bewegen lässt wie auf kurvigen Landstraßen, wo die Kombination aus Fahrwerk und Leistungsentfaltung Appetit auf immer mehr Kurven macht. Auch der tiefe Schwerpunkt wirkt sich positiv aus. Auf den Boulevards lässt sich der 220 promenieren und zieht durch die Niere in der Frontpartie die Blicke auf sich.

Wieviel Leistung hat das BMW 220 Coupé?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann auf 190 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 220 in 7,2 beziehungsweise 6,9 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 235 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 225 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 270 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1250 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 5,5 und 6,1 Liter Benzin.

Wie komfortabel ist man im BMW 220 Coupé unterwegs?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 220 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Der Sport-BMW ist ein klassisches Coupe mit einer Länge von 4,43 Metern. Das bedeutet: Der Kofferraum ist mit 390 Litern nicht wirklich üppig dimensioniert. Den typischen 220-Fahrer wird das nicht stören, denn ein Laderaum-Wunder will der Wagen nun wirklich nicht sein. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,77 Tonnen hat das Modell 220 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Achtgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Acht-Stufen-Steptronic-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Optional zum Heckantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Was gibt es beim BMW 2er Coupé in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim BMW 2er Coupé sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man den BMW 2er Coupé günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW 220 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 220 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW 2er Coupé. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: BMW 220 Coupé günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das BMW 220 Coupé für nur 34.948 €

Unser erstes Angebot des BMW 220 Coupé hat einen Kaufpreis von 34.948 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 35.948 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir das BMW 220 Coupé mit 372 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 6.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des BMW 220 Coupé für 29.189 €

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW 220 auch für 29.189 € anbieten, statt bisher für 30.989 €. Der Rabatt von 1.800 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 220 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW 220 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

BMW 2er Coupé: Bei uns für lediglich 36.979 € besonders günstig

Dieses BMW 220 Coupé ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 36.979 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim BMW 2er Coupé

Das BMW 220 Coupé wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 220 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.