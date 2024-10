BMW 550 Toruing: Power für den schönen Münchner

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 550 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 449 PS schwebt die 1,86 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2010 ist er nun schon auf dem Markt. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,91 Metern ist der 550 ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie wurde von BMW besonders flach geformt. BMW sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim BMW 5er Toruing mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das robust geformte Heck sorgt für sportliches Flair.

Welche Leistungsdaten liefert BMW 550 Toruing?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 550 mit einem 4,4-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 408 PS an. Maximal leistet er bis zu 449 PS in der Topmotorisierung. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 550 in 5 beziehungsweise 4,4 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Hinzu kommen mindestens 600 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 650 Newtonmeter haben. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt BMW für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 10,4 Litern an.

Wie bequem reist man im BMW 550 Toruing?

Die Verarbeitung BMW 550 Toruing bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,9 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 520 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.670 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,86 Tonnen hat das Modell 550 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Steptronic-Automatik. Eine Handschaltung ist für den BMW nicht erhältlich. Die 550-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Ratsam ist es, den BMW 550 Toruing mit xDrive-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Wie gut ist die Fahrsicherheit BMW 550 Toruing?

Umso größer trumpft der Bayer dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den BMW 5er Toruing mit ein.

Wo kann man den BMW 5er Toruing günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen BMW bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: BMW 550 Toruing günstig finanziert, geleast oder gekauft

BMW 550 Toruing für nur 54.548 €

Wer sich für BMW 550 Toruing entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 54.548 € spart man 12.005 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 66.553 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 18 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 550 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 10.900 €, einer Rate von 476 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

BMW 5er Toruing: Günstige Alternativen mit 1.600 € Ersparnis

Unser zweites Angebot BMW 550 Toruing können wir für 41.689 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.600 € zum Marktpreis von 43.289 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Ein Leasing für den BMW ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim BMW 5er Toruing bis zu 16.641 € sparen

BMW 550 Toruing ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 75.349 €. Man spart beachtliche 16.641 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 18 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 666 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 15.000 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

BMW 5er Toruing: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der positive Eindruck BMW 550 Toruing überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.