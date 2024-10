BMW i8 Neuwagen: Mit Allrad voran in die Zukunft

Ein elegantes, leistungsstarkes und zeitlos schönes Coupé erscheint vor dem geistigen Auge. Einen BMW i8 kauft man nicht für den täglichen Transport von A nach B, auch wenn das Coupé alltägliche Aufgaben mit Bravour besteht. Auch ein Unternehmen wie BMW muss sich den Zwängen der Märkte unterwerfen. Dennoch wird mit dem BMW i8 Neuwagen bewiesen, das der Autobauer im Heute angekommen ist. Der Siegeszug des BMW i8 Neuwagen beginnt im Jahr 2014. Der schicke Bayer beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem i8 auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Was sind die technischen Daten des BMW i8 Neuwagen?

Ein robuster Motor treibt den Münchner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 374 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 362 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen BMW. In flinken 4,6 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 320 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 37 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem VerbrauchLitern Benzin rechnen.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein BMW i8 Neuwagen?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, Navigationssystem und Start/Stop-Automatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der BMW i8 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 154 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,69 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 880 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,94 Tonnen hat das Modell i8 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik. Eine Handschaltung ist für den BMW nicht erhältlich. Ratsam ist es, den BMW i8 Neuwagen mit xDrive-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird.

Nimmt man im BMW i8 Neuwagen sicher am Straßenverkehr teil?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem BMW i8 Neuwagen beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der BMW i8 Neuwagen ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem BMW i8 Neuwagen wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim BMW i8 Neuwagen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW i8 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den i8 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW i8 Neuwagen. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW i8 Neuwagen zu

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Einist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der i8 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Unterm Strich ist der BMW i8 Neuwagen ein interessantes Nischenfahrzeug. Es vereint ein ungewöhnlich schönes Design mit sportlichen Fahrleistungen und einem guten Schuss Alltagstauglichkeit. Vor allem seine Karosserie gibt ihm Charakter. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern umfasst das Angebot sportlicher Fahrzeuge von BMW im Coupé-Segmenteinen eigenständigen Sportwagen.