Der Kauf eines BMW Wagen lässt keine Wünsche offen

Der BMW i8 ist bei uns seit 2014 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der BMW i8 kann als Cabrio und Coupé geordert werden.

Jedem i - Reihe Coupé wohnt von der ersten Zeichnung an auch schon das Cabriolet inne. Die Änderungen an der bullig-breiten Karosserie und den großen Rädern mit Mischbereifung beschränken sich also aufs Dach und auf Dinge, die unter der sportlichen Haut im Verborgenen für mehr Steifigkeit und einen besseren Überrollschutz sorgen. Das Mehrgewicht neuer und schwerer Ausstattung konnten die Karosseriebauer mit Leichtbaumaßnahmen ausgleichen.

Schon mit dem BMW i8 erhält der Käufer ein sportliches Coupé, das auch reichlich Komfort bietet. Großzügig gossen die BMW-Designer die markanten Linien für eine charaktervolle Silhouette, die geringe Höhe des Coupés betont die aggressiv, kraftvolle Performance. Die fast abrupte Abrisskante am Heck löst diese Spannung mit gelassener Milde.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 362 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 374 PS Leistung drin. Das Werk bietet 1,5 Liter Hubraum für den i8 an. 250 Stundenkilometern können maximal gefahren werden. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 4,6 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. 3700 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 320 Newtonmetern. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 2,1 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser BMW. Der i8 wiegt 1,94 Tonnen. Mit 4,69 Meter verfügt der i8 über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 154 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 880 Liter.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 374 PS: Der BMW i8

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des BMW i8. Ebenso Navigationssystem, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht LED machen das Cabrio zu einem attraktiven Kaufangebot. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Sechs-Stufen-Automatik zu haben. Und wenn auf einem BMW i8 Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert.. Der Fahrer des BMW i8 erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS und ESP.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den BMW i8!

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten. Bei auto.de finden sie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen zu Top-Preisen. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Service überzeugen und sichern sich zeitnah den BMW i8!