BMW X3: Allrad-SUV mit vielen inneren Werten

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt BMW dem X3 zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Münchner. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Seit 2017 ist er erstauf dem Markt. Der BMW X3 verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses BMW X3 bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim BMW X3 handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Was sind die technischen Daten des BMW X3?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der X3 mit einem 2,0-Liter-Motor. Immerhin bis zu 360 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 184 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen BMW. Der agile und drehfreudige Motor lässt den X3 in 8,3 beziehungsweise 4,8 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 213 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 290 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 620 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 5 bis zu 8,2 Litern Benzin rechnen.

Welche Komfortmerkmale hat der BMW X3?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, 3-Zonen-Klimaautomatik sowie eine Start/Stop-Automatik. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums, der mit 550 Litern Ladevolumen ebenfalls üppig ausgefallen ist. Das Gewicht von 1,9 Tonnen geht für ein SUV wie dem BMW X3 vollkommen in Ordnung. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Steptronic-Automatik. Eine Handschaltung ist für den BMW nicht erhältlich. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Der X3 wird nur mit xDrive-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da natürlich besonders bei vollausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Bringt Sie ein BMW X3 sicher von A nach B?

Umso größer trumpft der Münchner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den BMW X3 mit ein.

Wie kann man sich ein günstiges BMW X3 Angebot sichern?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am BMW und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des BMW X3 auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Vergleichsangebote für den BMW X3: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der BMW X3 für nur 34.389 €

Wer sich für den BMW X3 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 34.389 € spart man 1.900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 36.289 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW X3: 59.889 €

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW X3 auch für 59.889 € anbieten, statt bisher für 63.189 €. Der Rabatt von 3.300 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim X3 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW X3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim BMW X3 bis zu 3.500 € sparen

Dieser BMW X3 ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 32.689 €. Man spart beachtliche 3.500 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW X3 zu

Der BMW X3 wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.