Im BMW X1 Plug-in-Hybrid geht es um komfortables Reisen

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt BMW dem X1 Plug-in-Hybrid zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Bayern. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Ein Jahr ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Mit dem BMW X1 hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Vom Gefühl her zählt der BMW natürlich nicht zu den ganz wilden und kompromisslosen Vertretern seiner Zunft. Im SUV-Segment kann man mit der gebotenen Leistung und dem abgerundeten Fahrkomfort des Hybrid-Motos sehr gut leben und findet in ihm einen zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Wieviel Leistung hat der BMW X1 Plug-in-Hybrid?

Der 1,5-Liter-Dreizylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Immerhin bis zu 220 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 6,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 193 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 220 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 385 Newtonmeter haben. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut BMW in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Drei-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 220 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von BMWs Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 1,7 Litern.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im BMW X1 Plug-in-Hybrid?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sitzheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem und Zentralverriegelung mit Fernbedienung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der BMW X1 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Für das Gepäck gibt es 505 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.550 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,82 Tonnen hat das Modell X1 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit Allrad zu haben.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers BMW X1 Plug-in-Hybrid?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der BMW X1 Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wie kann man sich ein günstiges BMW X1 Plug-in-Hybrid Angebot sichern?

Auf auto.de das Premium-SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des BMW X1 Plug-in-Hybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: BMW X1 Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der BMW X1 Plug-in-Hybrid für nur 32.849 €

Wer sich für den BMW X1 Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 32.849 € spart man 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 33.949 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des BMW X1 Plug-in-Hybrid für 33.989 €

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim X1 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW X1 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

BMW X1 Plug-in-Hybrid: Angebot Nr. 3 für 51.449 €

Derzeit bieten wir den BMW X1 auch für 51.449 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der X1 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 534 € vor und eine Anzahlung von 10.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der BMW X1 Plug-in-Hybrid nicht zu haben

Der BMW X1 Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X1 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.