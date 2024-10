Der BMW 418 Gran Coupé macht klare Ansagen

Als BMW den 418 Gran Coupé vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2014 erstmals die Bühne betrat. Der BMW 418 Gran Coupé kann als Limousine geordert werden. Insgesamt fährt der BMW 418 Gran Coupé sich damit etwas sportlicher als manche Konkurrenzmodelle mit Selbstzünder. Die normale Fahrwerkseinstellung hingegen ist sehr komfortabel und lässt kaum Bodenwellen zum Fahrer durchdringen.

150 PS stehen bereit für den Fahrer. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor setzt mittels Acht-Gang-Automatik die agile Antriebstraktion um. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 213 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige BMW 418 Gran Coupé mit Bravour. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 9,2 Sekunden. Der BMW schickt akustisch sehr dezent seine 320 Newtonmeter Drehmoment auf die Strasse. Als Verbrauch verspricht BMW einen Wert von 4,6 Litern. 1,83 Tonnen beträgt das Leergewicht des 4er. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 480 Liter, 1300 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,64 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Der BMW 418 Gran Coupé ist mit Heckantrieb zu haben

Der BMW 418 Gran Coupé kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Navigationssystem, Servolenkung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und zu guter letzt Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Durch die präzise Acht-Gang-Automatik hängt der BMW gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen.. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS und ESP.

