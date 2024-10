Der BMW 430 macht klare Ansagen

Als BMW den 430 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2013 erstmals die Bühne betrat. Der BMW 430 ist erhältlich als Cabrio oder Coupé.

Der BMW 430: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der BMW 430 fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

Mögen auch die SUV die Bestseller sein: Ein BMW 430 ist ein Fahrzeug mit Herzblut. Die typische Silhouette ist sofort erkennbar. Die Leistung ist auf 258 PS angehoben und begeistert in jeder Lebenslage. Beim Tritt auf das rechte Pedal schnellt die Drehzahl nach einem winzigen, kaum spürbaren Sekunden-Bruchteil auf knapp 2000 Touren. Ab dort schießt der der 430 nach vorne und malträtiert die Magennerven, wie man es eigentlich nur noch Sportwagen der Luxusklasse zutraut. Ein kräftiges Drehmoment von 560 Newtonmetern treibt das Coupé mit Leichtigkeit voran. Das alles passiert unter sehr präsentem, mittelfrequentem Röhren. Genauso problemlos wandelt sich der BMW zum Gran Turismo, wenn der Fahrer es auf Langstrecke eher gelassen angehen möchte.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 252 PS bis 258 PS. Unserer Geheimtipp ist der BMW 430 mit seinem 2,0-Liter-Motor und 258 PS. Bei 250 km/h endet der Vortrieb. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 6,4 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 2000 U/min an, das maximale Drehmoment von 560 Nm sorgt für Drehfreude. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 6,6 Litern und einem CO2-Ausstoß von 154 g/Km. Der 430 wiegt 1,83 Tonnen. 4,64 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Die vielen Vorteile des BMW 430

Der BMW 430 kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und zu guter letzt Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Die schnell arbeitende Acht-Gang-Automatik arbeitet quasi im Schlaf. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Das Cabrio wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten.. ABS und ESP sind beim BMW 430 vorhanden.

Wir bieten ihnen neben einem umfangreichen Service auch eine Top-Auswahl günstiger Neu- und Gebrauchtwagen.