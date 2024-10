Volkswagen Passat Alltrack

Großraumlimousinen und Van? So gut wie weg. Cabrio? Eine aussterbende Art, und selbst Kleinwagen fallen in letzter Zeit immer öfter dem Rotstift zum Opfer. Nur eine Fahrzeuggattung widersteht allen Veränderungen und Verwerfungen, trotzt sogar dem allgegenwärtigen Trend zum SUV: Ein Kombi wie der Volkswagen Passat Alltrack genießt ungebrochen Erfolg und Sympathie, zumindest auf dem deutschen Fahrzeugmarkt. Er ist praktisch und variabel zu nutzen, macht nicht selten eine bessere Figur als die entsprechende Limousine und ist in Sachen Geräumigkeit, Verbrauch und Effizienz einem SUV ohnehin überlegen. Autobauer, die in Europa eine Rolle spielen (wollen), kommen an den vielseitigen Lastenträgern nicht vorbei. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2011 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Volkswagen auch besonders ansprechend sein. Der Passat Alltrack leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Bietet der Volkswagen Passat Alltrack gute Fahrleistungen?

Ein robuster Motor treibt den Wolfsburger an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,8 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Volkswagen Passat Alltrack beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 140 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 177 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 211 PS. Die 10,3 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Passat Alltrack nur 7,8 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 212 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 198 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 380 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 7,7 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 8,6 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Offeriert der Volkswagen Passat Alltrack viele Extras?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Sitzheizung, eine Start/Stop-Automatik, ein Multifunktionslenkrad un eine Zentralverriegelung und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 588 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.731 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,77 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,82 Tonnen hat das Modell Passat Alltrack aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Volkswagen Passat Alltrack zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Sechs-Stufen-DSG-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Die Kraft des Passat Alltrack wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Aber wer will, kauft sich einen Volkswagen Passat Alltrack mit 4Motion-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Gilt Safety First auch für den Volkswagen Passat Alltrack?

Der Kombi bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der Passat Alltrack gut aufgestellt. Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Volkswagen Passat Alltrack ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den Volkswagen Passat Alltrack günstig kaufen?

Auf auto.de den Volkswagen Passat Alltrack als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Volkswagen Passat Alltrack zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für den Volkswagen Passat Alltrack: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Volkswagen Passat Alltrack für nur 42.558 €

Wer sich für den Volkswagen Passat Alltrack entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 42.558 € spart man 8.841 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 51.399 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 17 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Passat Alltrack können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 8.500 €, einer Rate von 409 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Volkswagen Passat Alltrack für 39.258 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Volkswagen Passat Alltrack auch für 39.258 € anbieten, statt bisher für 46.824 €. Der Preisnachlass von 7.566 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Passat Alltrack kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 7.800 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 381 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volkswagen Passat Alltrack zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Volkswagen Passat Alltrack: Bei uns für nur 39.258 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Volkswagen Passat Alltrack ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 39.258 €. Man spart beachtliche 7.716 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 16 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 380 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 7.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Volkswagen Passat Alltrack: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Volkswagen Passat Alltrack wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Passat Alltrack zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.