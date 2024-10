Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid: Allrad-SUV mit vielen inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Baureihe wird seit 2021 gebaut. Der Volkswagen spielt seine Rolle als SUV in seiner Fahrzeugklasse überzeugend. Er ist nahezu für jeden Zweck gerüstet. Seine Vorzüge liegen im Komfort und seiner Langstreckentauglichkeit. Gewürzt mit einem kräftigen Motor und einem Hauch Sportlichkeit. Er leistet sich beim Fahrkomfort keine Schwächen. Die Systemleistung ist mehr als ausreichend und sehr sanft bis nachdrücklich stellt sie sich ein, je nachdem, wie kräftig der Druck aufs Gaspedal ausfällt. Die bereits erwähnte Federung ermöglicht im Volkswagen entspanntes Reisen.

Was sind die technischen Daten des Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid?

Ein Motor treibt den Wolfsburger an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 381 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Touareg in 5,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Mit 240 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Der Motor bietet 600 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1340 U/min Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 2,6 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie komfortabel ist man im Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid unterwegs?

Ab Werk besitzen die Touareg-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und eine Start-Stop-Automatik. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 505 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.625 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,99 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 2,51 Tonnen geht für ein SUV wie dem Volkswagen Touareg vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Acht-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Ratsam ist es, den Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Bringt Sie ein Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid sicher von A nach B?

Das SUV bietet viele hilfreiche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der Touareg gut aufgestellt. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Volkswagen Touareg kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Touareg finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid für nur 86.389 €

Wer sich für den Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 86.389 € spart man 18.221 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 104.610 € liegt. Das ist ein Rabatt von 17 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Touareg können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 17.200 €, einer Rate von 849 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid: Günstige Alternativen mit 5.000 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid können wir für 66.589 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 5.000 € zum Marktpreis von 71.589 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 7 %. Ein Leasing für den Volkswagen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Touareg mit 764 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 13.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid: Angebot Nr. 3 für 57.549 €

Dieser Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 57.549 €. Man spart beachtliche 1.700 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid

Der Volkswagen Touareg Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Touareg zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.