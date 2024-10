Der Kia Sportage überzeugt auf ganzer Linie

SUVs wie der Kia Sportage gehören zu den gefragtesten Fahrzeugen im deutschen Straßenbild. Die höhere Sitzposition sorgt für eine bessere Rundumsicht und die reichhaltige komfortable Ausstattung machen auch lange Reisen zu einem entspannten Ereignis. Mittlerweile sind die Motoren des Kia Sportage (Benziner und Diesel) auch sehr sparsam geworden. Geschaltet wird entweder mit einer Automatik oder mit einem manuellem Schaltgetriebe.

Kia Sportage: 185 PS PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Kia Sportage 113 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,7-Liter-Maschine 185 PS PS. Somit sind 205 km/h Spitze drin. Damit ihre Suche zu einem glücklichen Ende kommt, bietet Ihnen auto.de eine große Auswahl an Sportage-Modellen zu günstigen Konditionen sowohl als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen.