Kia Picanto Limousine: Koreaner mit guten Manieren

Bei Kia geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Kia Picanto als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 101 PS schwebt die 1,6 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Markteinführung war vor vier Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die Kia Picanto Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Kia eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Vier-Stufen-DCT-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Picanto mit einem 1,0-Liter-Motor. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 67 PS beziehungsweise bis zu 101 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 14,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 180 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 96 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 172 Newtonmeter haben. Neu an Bord ist der T-GDi Benziner. Er verbraucht zwischen 4,2 und 5,4 Liter Benzin.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Kia Picanto Limousine?

Die Verarbeitung der Kia Picanto Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Kia zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Für das Gepäck gibt es 255 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.010 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,6 Tonnen hat das Modell Picanto aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Wenn verfügbar, überträgt der Picanto seine Kraft über ein Fünf-Gang-Getriebe auf die Straße. Der Kia erfreut außerdem mit einer Vier-Stufen-DCT-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft der Picanto Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Kia Picanto Limousine?

Umso größer trumpft der Koreaner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Kia Picanto Limousine mit ein.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Kia Picanto Limousine gelangen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Kia Picanto Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Vergleichsangebote für die Kia Picanto Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Kia Picanto Limousine für nur 15.348 €

Wer sich für die Kia Picanto Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 15.348 € spart man 600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 15.948 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Kia Picanto Limousine für 18.758 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Kia Picanto auch für 18.758 € anbieten, statt bisher für 23.158 €. Der Preisnachlass von 4.400 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Picanto kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 3.700 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 150 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Kia Picanto zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Kia Picanto Limousine bis zu 4.207 € sparen

Diese Kia Picanto Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 15.958 €. Man spart beachtliche 4.207 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 21 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 122 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 3.100 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Kia Picanto Limousine

Die Kia Picanto Limousine wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Picanto zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.