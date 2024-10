Kia Sorento Plug-in-Hybrid: SUV mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kia Sorento Plug-in-Hybrid viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem beim Kia Sorento Plug-in-Hybrid das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Sorento ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Kia durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2020 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Das Fahrverhalten des SUV ist trotz des Sanftmuts dynamisch, die Servolenkung gefällt mit Leichtgängigkeit und liefert trotzdem angenehm präzise Rückmeldungen über die Fahrbahnbeschaffenheit. Selbst die Bremsen sind gut dosierbar, nthalten sich jeder negativen Auffälligkeit und ruhen sich beim Rekuperieren kurzzeitig aus. So liefert der Kia Sorento eine überzeugende Performance ab, die mit seinem Allrad natürlich eine zusätzlich Aufwertung erfährt.

Offeriert der Kia Sorento Plug-in-Hybrid die Fahrleistungen eines Sportwagens?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Sorento startet mit einem Hybrid-Aggregat. Immerhin bis zu 265 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 8,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 193 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Hinzu kommen mindestens 304 Newtonmeter in der Drehmomentspitze Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Kia 1,89 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Sorento wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 1,6 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Kia als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Offeriert der Kia Sorento Plug-in-Hybrid viele Extras?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Mit 4,57 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 1,89 Tonnen schweren Koreaner durchaus flott. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der Kia mit Allrad zu haben.

Was gibt es beim Kia Sorento Plug-in-Hybrid in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Seitenairbags, ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Kia Sorento Plug-in-Hybrid beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Kia Sorento Plug-in-Hybrid ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Kia Sorento Plug-in-Hybrid wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Kia Sorento Plug-in-Hybrid?

Auf auto.de den Kia Sorento Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Kia Sorento Plug-in-Hybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Kia Sorento Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Kia Sorento Plug-in-Hybrid für nur 54.458 €

Unser erstes Angebot des Kia Sorento Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 54.458 €. Sie sparen 9.811 € bei einem Listenpreis von 64.269 €. Das sind satte 15 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den Kia Sorento Plug-in-Hybrid mit 472 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 10.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Kia Sorento: 46.258 €

Unser zweites Kaufangebot des Kia Sorento Plug-in-Hybrid können wir für 46.258 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 10.398 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 56.656 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 18 %. Ein Leasing ist für dieses Kia-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Sorento Plug-in-Hybrid für 379 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 9.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Kia Sorento Plug-in-Hybrid bis zu 8.653 € sparen

Momentan bieten wir den Kia Sorento auch für 54.458 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 8.653 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 63.111 € liegt. Bei 14 % Ersparnis kann man mit dem Kia ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der Sorento entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 482 € vor und eine Anzahlung von 10.800 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Kia Sorento Plug-in-Hybrid

Der Kia Sorento Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Sorento zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.