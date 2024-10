Kia Optima Sportswagon: Schicke Schale mit modernstem Technik-Kern

Bei Kia geht es spannend zu, denn nun rollt der Kia Optima Sportswagon als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von satten 245 PS schwebt der 1,86 Tonnen Kombi von Einsatzort zu Einsatzort. Die Markteinführung war vor fünf Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Bei Kia sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Kia Optima Sportswagon ist durch und durch ein Kia, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 440 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.686 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Was sind die technischen Daten des Kia Optima Sportswagon?

Ein robuster Motor treibt den Koreaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,7 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 141 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 245 PS in der Topmotorisierung. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Optima in 11,1 beziehungsweise 7,6 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 232 km/h schnell. Der Motor hat 196 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1350 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 375 Newtonmeter Drehmoment an. Den Normwert von maximal 8,2 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Kia Optima Sportswagon?

Die Verarbeitung des Kia Optima Sportswagon bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Kia zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 440 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,86 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.686 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,86 Tonnen hat das Modell Optima aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Wenn verfügbar, überträgt der Optima seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Sechs-Stufen-DCT-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Serienmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Kia Optima Sportswagon?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Kia Optima Sportswagon als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Kia Optima Sportswagon?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Kia Optima Sportswagon interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Kia per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Kia Optima Sportswagon Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Kia Optima Sportswagon für nur 21.049 €

Unser erstes Angebot des Kia Optima Sportswagon hat einen Kaufpreis von 21.049 €. Sie sparen 200 € bei einem Listenpreis von 21.249 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot für den Kia Optima: 17.449 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Kia Optima Sportswagon können wir für 17.449 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 1.200 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 18.649 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses Kia-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Kia Optima Sportswagon: Bei uns für lediglich 28.249 € besonders günstig

Zur Zeit bieten wir den Kia Optima auch für 28.249 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.549 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man den schicken Koreaner sehr günstig sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Optima entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Kia Optima Sportswagon zu

Der Kia Optima Sportswagon wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Optima zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.