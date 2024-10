Kia Ceed Sportswagon Plug-in-Hybrid: Eine gute Wahl

Modelle von Kia fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Kia hat die Optik des Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Seit 2021 ist er erstauf dem Markt. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Kia auch besonders schön sein. Der Ceed Sportwagon erfüllt selbst kritische, ästhetische Ansprüche mühelos und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Ist der Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid so sparsam wie ein Diesel?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Ceed Sportwagon mit einem 1,6-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Kia Ceed Sportwagon beim Fahren. Schon mit dem 141 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 10,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 200 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 147 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 265 Newtonmeter haben. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Kia in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Vier-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 141 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Kias Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 1,1 Litern.

Liefert der Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid genügend Funktionalität im Alltag?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Servolenkung, ein Navigationssystem, Start-Stop-Automatik un ein Multifunktionslenkrad und viele Features mehr Einzug gehalten. Mit 4,6 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 625 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.694 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,34 Tonnen hat das Modell Ceed Sportwagon aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Sechs-Stufen-Automatik ausgeliefert. Die Kraft des Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Nimmt man im Kia Ceed Sportswagon Plug-in-Hybrid sicher am Straßenverkehr teil?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Kia Ceed Sportswagon Plug-in-Hybrid sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Möchten Sie günstig Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid fahren?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Kia und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid

Der Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid für nur 24.089 €

Wer sich für den Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unser zweites Angebot des Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid können wir für 38.949 € anpreisen. Ein Leasing für den Kia ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Ceed Sportwagon mit 416 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 7.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Momentan bieten wir den Kia Ceed Sportwagon auch für 36.949 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der Ceed Sportwagon entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 387 € vor und eine Anzahlung von 7.300 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Kia Ceed Sportswagon Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Kia Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Ceed Sportwagon zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.