Kia Optima Plug-in-Hybrid: Kombi mit reichlich inneren Werten

Bei Kia geht es spannend zu, denn nun rollt der Kia Optima Plug-in-Hybrid als Teilzeitstromer mit Hybrid-Motor an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von satten 245 PS schwebt der 1,86 Tonnen Kombi von einem Abenteuer ins Nächste. Die Baureihe wird seit 2016 gebaut. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Kia auch besonders ansprechend sein. Der Optima Sportswagon erfüllt selbst kritische, ästhetische Ansprüche mühelos und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Macht der Kia Optima Plug-in-Hybrid als Teilzeitstromer eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Optima mit einem 1,7-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Kia Optima beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 141 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen 141 PS zur Verfügung. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Optima in 7,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 232 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 192 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 196 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1350 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 375 Newtonmeter haben. Der Kia Optima gehört zu jenen Fahrzeugen, mit denen man auch als Benzin-Hybrid sparsam unterwegs sein kann. Durch die Kombination mit einem Elektromotor ist der Kia Hybrid zumindest rein rechnerisch sehr sparsam und verbraucht nur 1,4 Liter Benzin auf 100 Kilometern.

Wie komfortabel ist man im Kia Optima Plug-in-Hybrid unterwegs?

Die Verarbeitung des Kia Optima Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Kia zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 440 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.686 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,86 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,86 Tonnen hat das Modell Optima aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Wenn verfügbar, überträgt der Optima seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-DCT-Automatik ausgeliefert. Standardmäßig wird der Kia Optima nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Kia Optima Plug-in-Hybrid?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Kia Optima Plug-in-Hybrid ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Kia Optima Plug-in-Hybrid?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Kia Optima Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Kia per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Kia Optima Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Kia Optima Plug-in-Hybrid für nur 29.049 €

Wer sich für den Kia Optima Plug-in-Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Kia Optima Plug-in-Hybrid

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Optima kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Kia Optima zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Kia Optima Plug-in-Hybrid wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Optima zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.