Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Optima ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Kia durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2016 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Bei Kia sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid ist durch und durch ein Kia, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 440 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.686 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Wieviel Technik bietet der Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Koreaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,7 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 141 PS beziehungsweise bis zu 245 PS. Er sprintet in 11,1 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 232 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 192 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 196 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4800 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 375 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4800 U/min. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,4 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie komfortabel ist man im Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid unterwegs?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 440 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,86 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.686 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,86 Tonnen hat das Modell Optima aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-DCT-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid aus.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man den Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Vergleichsangebote für den Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid für nur 29.049 €

Wer sich für den Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Günstiger ist der Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid nicht zu haben

Einist für dieses Kia-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der Optima entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Kia Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Optima zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.