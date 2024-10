Der Kia Soul ist als Van erhältlich.

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Kia Soul. Glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den Soul die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Er ist sowohl als Benziner als auch als Diesel erhältlich. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe für eine Automatik und manueller Schaltung entscheiden.

Der Kia Soul sprintet in 12,2 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Kia Soul 110 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,6-Liter-Maschine 204 PS. Somit sind 196 km/h Spitze drin. An konventionellen Antrieben bietet Kia Benziner und Diesel. Ferner sind auch Alternativen wie Elektro-Fahrzeug verfügbar. Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Kia Soul. Der Traum-Soul ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!