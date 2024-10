Der Kia Sportage: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

SUVs wie der Kia Sportage gehören zu den gefragtesten Fahrzeugen im deutschen Straßenbild. Die höhere Sitzposition sorgt für eine bessere Rundumsicht und die reichhaltige komfortable Ausstattung machen auch lange Reisen zu einem entspannten Ereignis. Mittlerweile sind die Motoren des Kia Sportage (Benziner und Diesel) auch sehr sparsam geworden. Geschaltet wird entweder mit einer Automatik oder mit einem manuellem Schaltgetriebe.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 185 PS: Der Kia Sportage

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 113 PS in der Basismotorisierung und 185 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2,7-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 205 km/h. Auch etablieren sich stetig mehr attraktive Kaufangebote an modernen Antrieben für den Kia Sportage. Auf auto.de bieten wir Ihnen eine gute Auswahl an, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchten des Kia Sportage. Der Traum-Sportage ist nur wenige Klicks entfernt. Klicken, kaufen und durchstarten mit auto.de!