BMW X5 Plug-in-Hybrid: Mit dem Hybrid kommt man weiter

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines BMW X5 Plug-in-Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Im Jahr 2000 verlässt der BMW erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Von der Seite betrachtet, verbreitet das 4,67m lange Automobil aufgrund seiner sanft nach hinten abfallenden Dachlinie einen Hauch von Sportlichkeit und Dynamik. Vorne verraten Motorhaube, Kühlergrill und Scheinwerferoptik als Gesicht mit freundlichem, aber nichtsdestotrotz überlegenem Lächeln, dass dahinter eine Menge kraftvoller Pferde nur darauf warten, losgelassen zu werden, um alle vier Räder via Allrad auf einmal in Bewegung zu setzen. Und in der Tat löst ein beherzter Tritt aufs Gaspedal einen vehementen Vorwärtsdrang aus, der einen in die Sitze presst. Auf den ersten Blick hätte man das dem auf auto.de angebotenen SUV das gar nicht zugetraut. Immerhin 1,93 Tonnen Leergewicht wollen auf die Sprünge gebracht werden. Damit haben der Benzin- und Elektromotor zusammen leichtes Spiel. Fazit: Der BMW X5 verfügt über reichlich Leistung, was bei seinem Aggregat kein Wunder ist.

Bietet der BMW X5 Plug-in-Hybrid gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der X5 mit einem 3,0-Liter-Motor. Immerhin bis zu 360 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 184 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen BMW. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 10,1 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 246 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Der Motor leistet 300 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2000 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 500 Newtonmeter Drehmoment an. Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll.

Wie komfortabel ist man im BMW X5 Plug-in-Hybrid unterwegs?

Ab Werk besitzen die X5-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.550 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,67 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,87 Tonnen hat das Modell X5 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Motorleistung wird von einer Fünf-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Der X5 wird nur mit xDrive-Allrad angeboten. Das ist in diesem Segment auch nicht anders zu erwarten.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des BMW X5 Plug-in-Hybrid?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem BMW X5 Plug-in-Hybrid beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der BMW X5 Plug-in-Hybrid ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem BMW X5 Plug-in-Hybrid wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie kann man sich ein günstiges BMW X5 Plug-in-Hybrid Angebot sichern?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des BMW X5 Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt BMW X5 Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der BMW X5 Plug-in-Hybrid für nur 77.589 €

Unser erstes Angebot des BMW X5 Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 77.589 €. Sie sparen 11.400 € bei einem Listenpreis von 88.989 €. Das sind satte 13 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den BMW X5: 54.089 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des BMW X5 Plug-in-Hybrid können wir für 54.089 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 3.400 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 57.489 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Im Moment bieten wir den BMW X5 auch für 96.249 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der X5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 903 € vor und eine Anzahlung von 19.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

BMW X5 Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der BMW X5 Plug-in-Hybrid wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.