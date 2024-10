BMW 330 Limousine: Der macht Lust auf Limousine

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die BMW 330 Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2011 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Ohne Frage: Es ist reichlich Leistung unter der Haube, die der Motor der BMW 330 Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Münchner umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den 330 genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade BMW mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Was sind die technischen Daten des BMW 330 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 330 mit einem 2,0-Liter-Motor. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 252 PS beziehungsweise bis zu 258 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 6,1 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Bayer aber immerhin schon 225 km/h. Hinzu kommen mindestens 290 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1350 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 560 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 5,5 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 6,1 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Welche Ausstattung besitzt die BMW 330 Limousine?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der 330 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der BMW hat neben einer Start/Stop-Automatik, einer Lenkradheizung und einer Bluetooth-Schnittstelle auch noch vieles mehr an Bord. Mit 4,62 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 370 Litern üppig bemessen. . Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell 330 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Achtgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Bayern liefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der 330 ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Gilt Safety First auch für den BMW 330 Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den BMW 330 Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den BMW 330 Limousine günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt BMW 330 Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die BMW 330 Limousine für nur 69.649 €

Unser erstes Angebot der BMW 330 Limousine hat einen Kaufpreis von 69.649 €. Sie sparen 4.445 € bei einem Listenpreis von 74.094 €. Das sind satte 6 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir die BMW 330 Limousine mit 775 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 13.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot der BMW 330 Limousine für 39.149 €

Unser zweites Angebot der BMW 330 Limousine können wir für 39.149 € anpreisen. Ein Leasing für den BMW ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

BMW 330 Limousine: Bei uns für lediglich 31.549 € besonders günstig

Diese BMW 330 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 31.549 €. Man spart beachtliche 300 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 1 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 330 Limousine zu

Die BMW 330 Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 330 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.