Volvo S80 Limousine: Power für den schicken Schweden

Bei Volvo geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Volvo S80 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 316 PS schwebt die 2,11 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Dreiundzwanzig Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Ohne Frage: Es ist ausreichend Leistung unter der Haube, die der Motor der Volvo S80 Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Schweden umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den S80 genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Volvo mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Kann die mit Benzin befeuerte Volvo S80 Limousine mit Leistung beeindrucken?

Ein 4,4-Liter-Achtzylinder treibt den Schweden an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 109 PS an. Maximal leistet er bis zu 316 PS in der Topmotorisierung. Die 12,4 Sekunden, die der Volvo dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem S80 nur 5,3 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 190 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 190 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 440 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4500 U/min. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 4 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 13,3 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Welche Ausstattung besitzt die Volvo S80 Limousine?

Fahrtechnisch kann der Schwede sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Volvo S80 Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Volvo eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 480 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,85 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,11 Tonnen schweren Schwede durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der S80 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. In Verbindung mit der Vier-Stufen-Geartronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Standardmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Optional zum Frontantrieb ist der Schwede außerdem mit AWD-Allrad erhältlich.

Was gibt es beim Volvo S80 Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Schwede dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Volvo S80 Limousine mit ein.

Wo kann man ein günstiges Volvo S80 Limousine Angebot anfragen?

Auf auto.de die schwedische Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Volvo S80 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt unschlagbar günstig Volvo S80 Limousine fahren!

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Einfür den Volvo ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die Volvo S80 Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Volvo S80 Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.