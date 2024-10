Die auto.de Kaufempfehlung zum Volvo V90

Volvo bringt 1996 die neue Generation seines beliebten V90 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Kombi ein frisches Auftreten zu verleihen. Der Volvo V90 ist erhältlich als Kombi. In Deutschland startet der Volvo V90 zunächst mit dem 150 PS starken Benziner samt Allradantrieb, und Vier-Gang-Automatik. Dank des maximalen Drehmoments von 480 Newtonmeter legt der Kombi erfreulich munter los: Angesichts des Leergewichts von 1,88 Tonnen sind die 10,5 Sekunden für den Standard-Sprint auf 100 Stundenkilometer und die 250 Stundenkilometern Spitze sehr ordentliche Werte. Je nach Bereifung liegt der Normverbrauch bei 11,7 Litern je 100 Kilometer. Und der CO2-Ausstoß bewegt sich dementsprechend bei 277 g/km.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 150 PS bis 408 PS. Unserer Geheimtipp ist der Volvo V90 mit seinem 2,0-Liter-Motor und 150 PS. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Volvo V90 mit Bravour. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 10,5 Sekunden. Die kräftigste Variante stemmt 480 Newtonmeter Drehmoment bei 2200 U/min. Als Verbrauch verspricht Volvo einen Wert von 11,7 Litern. Der Volvo V90 bringt 1,88 Tonnen auf die Waage. Mit 4,94 Meter verfügt der V90 über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 560 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 1526 Liter.

Der Volvo V90 sprintet in 10,5 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Es werden Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht LED mitgeliefert. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Es fallen die Gangwechsel der Automatik sehr geschmeidig aus und finden nicht allzu häufig statt. Der Kombi wird mit Heckantrieb angeboten. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Volvo ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 480 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Die erweiterten Fahrassistenzsysteme wurden unter anderem um Spurhalteassistent und der Spurwechselassistent ergänzt. ABS sowie Seitenairbag sind mit an Bord.

Noch auf der Suche nach Ihrem Volvo V90 Traumwagen?

