Volvo XC60 - mehr Boulevard als Schlammpiste

Bei Volvo geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Volvo XC 60 als Benziner vor. Mit seiner starken Leistung von satten 408 PS schwebt der 1,9 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Die Baureihe wird seit 2008 gebaut. Der Volvo XC 60 verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Volvo XC60 bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Volvo XC60 handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Macht der Volvo XC 60 mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 3,2-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Volvo XC 60 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 136 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 408 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 320 PS. Und mit 11,2 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Schwede zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,2-Liter-Motor auf Touren und in 5,3 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 185 km/h möglich. Der Motor bietet 300 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1400 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 480 Newtonmeter Drehmoment an. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 11,9 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Volvo XC 60?

Ab Werk besitzen die XC 60-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise 4-Zonen-Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 495 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,69 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.455 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,89 Tonnen hat das Modell XC 60 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Geartronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Der Volvo XC 60 wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Optional zum Frontantrieb ist der Schwede außerdem mit AWD-Allrad erhältlich.

Nimmt man im Volvo XC60 sicher am Straßenverkehr teil?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Volvo auf Innovation und spendiert dem XC 60 zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. ABS und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volvo XC60 sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volvo XC60 kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Volvo XC 60?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Volvo XC 60 interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Volvo per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Wer sich für den Volvo XC 60 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Volvo XC60

Einist für dieses Volvo-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Volvo XC 60 wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den XC 60 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.