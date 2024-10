Volvo S90 Plug-in-Hybrid: Alter Schwede im frischen Hydrid-Dress

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der Volvo S90 Plug-in-Hybrid viel Reisekomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor fünfundzwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Der Volvo S90 Plug-in-Hybrid ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Volvo eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Hybrid-Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Vier-Stufen-Geartronic-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Ist der Volvo S90 Plug-in-Hybrid so sparsam wie ein Diesel?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Volvo S90 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 180 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen 235 PS zur Verfügung. In flinken 8,7 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Der Motor hat 300 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 480 Newtonmeter Drehmoment an. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Volvo in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Sechs-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 408 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Volvos Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Volvo S90 Plug-in-Hybrid?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der S90 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Volvo hat neben einem USB-Anschluss, einer Lenkradheizung und einem Multifunktionslenkrad auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 500 Liter Platz. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 1,88 Tonnen schweren Schwede durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Der Hybrid-Volvo erfreut außerdem mit einer Vier-Stufen-Geartronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft des S90 Plug-in-Hybrid wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Volvo schwört beim S90 auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den S90 verfügbar. Aber wer will, kauft sich einen Volvo S90 Plug-in-Hybrid mit AWD-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Gilt Safety First auch für den Volvo S90 Plug-in-Hybrid?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Volvo auf Innovation und spendiert dem S90 zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. ABS trägt seinen Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volvo S90 Plug-in-Hybrid sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volvo S90 Plug-in-Hybrid kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Volvo S90 Plug-in-Hybrid?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Volvo und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Volvo S90 Plug-in-Hybrid auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Volvo S90 Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Volvo S90 Plug-in-Hybrid für nur 67.549 €

Wer sich für den Volvo S90 Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 67.549 € spart man 8.278 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 75.827 € liegt. Das ist ein Rabatt von 11 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den S90 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 13.500 €, einer Rate von 925 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Volvo S90 Plug-in-Hybrid für 39.749 €

Unser zweites Kaufangebot des Volvo S90 Plug-in-Hybrid können wir für 39.749 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Volvo-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Volvo S90 Plug-in-Hybrid: Angebot Nr. 3 für 53.949 €

Dieser Volvo S90 Plug-in-Hybrid ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 53.949 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Volvo S90 Plug-in-Hybrid

Als flotte Fahrmaschine kann der Volvo im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.