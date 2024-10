Volvo V60 Plug-in-Hybrid: Premium-Kombi mit reichlich inneren Werten

Großraumlimousinen und Van? So gut wie weg. Cabrio? Eine aussterbende Art, und selbst Kleinwagen fallen in letzter Zeit immer öfter dem Rotstift zum Opfer. Nur eine Fahrzeuggattung widersteht allen Veränderungen und Verwerfungen, trotzt sogar dem allgegenwärtigen Trend zum SUV: Ein Kombi wie der Volvo V60 Plug-in-Hybrid genießt ungebrochen Erfolg und Sympathie, zumindest auf dem deutschen Fahrzeugmarkt. Er ist praktisch und variabel zu nutzen, macht nicht selten eine bessere Figur als die entsprechende Limousine und ist in Sachen Geräumigkeit, Verbrauch und Effizienz einem SUV ohnehin überlegen. Autobauer, die in Europa eine Rolle spielen (wollen), kommen an den vielseitigen Lastenträgern nicht vorbei. Elf Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Volvo auch besonders schön sein. Der V60 erfüllt selbst kritische, ästhetische Ansprüche mühelos und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Welche Leistungsdaten liefert der Volvo V60 Plug-in-Hybrid?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Sparsamer fährt man mit dem 1,5-Liter-Vierzylinder. Das Modell bietet bis zu 367 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Volvo V60 immerhin schon mit 114 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 12 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Schwede aber immerhin schon 190 km/h. Hinzu kommen mindestens 220 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1300 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 470 Newtonmeter haben. Auch im Segment der Kombis (immerhin wiegt der Volvo 1,87 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der V60 wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 1,8 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Volvo als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Welche Ausstattung besitzt der Volvo V60 Plug-in-Hybrid?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Bluetooth-Schnittstelle, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Multifunktionslenkrad, Lenkradheizung, Sprachsteuerung, Navigationssystem, USB-Anschluss und Klimaanlage beziehungsweise 4-Zonen-Klimaautomatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 430 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,76 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.441 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 1,87 Tonnen schweren Schwede durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Volvo V60 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Geartronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Kraft des V60 Plug-in-Hybrid wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Volvo: Der Schwede wird aber auch optional mit AWD-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei Premium-Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Gilt Safety First auch für den Volvo V60 Plug-in-Hybrid?

Die Ausstattung des V60 im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Volvo V60 Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man den Volvo V60 Plug-in-Hybrid günstig kaufen?

Auf auto.de den Volvo V60 Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Volvo V60 Plug-in-Hybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt Volvo V60 Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Volvo V60 Plug-in-Hybrid für nur 34.689 €

Unser erstes Angebot des Volvo V60 Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 34.689 €. Sie sparen 1.400 € bei einem Listenpreis von 36.089 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot für den Volvo V60: 36.289 €

Unser zweites Kaufangebot des Volvo V60 Plug-in-Hybrid können wir für 36.289 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 5.200 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 41.489 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 13 %. Ein Leasing ist für dieses Volvo-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Volvo V60 Plug-in-Hybrid bis zu 8.900 € sparen

Dieser Volvo V60 Plug-in-Hybrid ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 37.489 €. Man spart beachtliche 8.900 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Volvo V60 Plug-in-Hybrid zu

Der Volvo V60 Plug-in-Hybrid wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den V60 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.