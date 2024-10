Ihr Revier ist der Stadtverkehr

Volkswagen Polo – Der Klassenprimus

Renault Clio – Führt die Zulassungszahlen an

Peugeot 208 - Französischer Chic

Seat Ibiza - Günstiger Fahrspaß

Ford Fiesta - Bringt Fahrspaß in die Kleinwagenklasse

Opel Corsa – frischer junger Opel Kleinwagen

Suzuki Swift – Quirliger Fahrspaß

Hyundai i10 – Üppig ausgestattet

Kia Kleinwagen – Kia Rio & Picanto bieten viel Auto

Toyota Yaris – der Hybrid unter den Kleinwagen

Ein Hauch von Premium im Audi A1

Jetzt Günstige Kleinwagen kaufen

Kleinwagen sind neben der Kompaktklasse die am häufigsten gesuchte Auto-Kategorie. Durch die kompakten Abmessungen sind sie echte Helden im Stadtverkehr und passen in jede Parklücke. Durch ihre kompakten Außenmaße und ihrer Flexibilität sind sie besonders in Städten und bei jungen Leuten als Einsteigerauto beliebt. Dementsprechend häufig werden sie bei uns angefragt. Ihre Wendigkeit und der geringe Verbrauch machen jeden Kleinwagen zum perfekten Begleiter im urbanen Alltag. Mit einer attraktiven Preisgestaltung und einem über die Jahre deutlich erhöhten Maß an Sicherheit sind die Fahrzeuge dieses Segments als Kleinwagen Gebrauchtwagen gleichermaßen beliebt wie als Neuwagen . Wir haben für sie einen Überblick der gesuchtesten Kleinwagen zusammengestellt.Der Volkswagen Polo ist nicht nur ein tolles kleines Auto - er ist der Klassenprimus an dem sich alle messen müssen. Der Innenraum des VW Kleinwagen bietet genügend Platz für vier Erwachsene und einen verhältnismäßig großen Kofferraum für ein kleines Auto. Der Polo besticht durch sein unkompliziertes Handling, was ihn bei Fahranfängern beliebt macht. Volkswagen bietet zahlreiche Motorisierungen für seinen Stadtflitzer an. Selbst eine GTI-Version ist verfügbar, wenn sportliche Kleinwagen gesucht werden.Mit seinem frischen Außendesign hebt sich der neueste Renault Clio von den Anderen ab. Im Innenraum findet man eine überraschend edle und gut ausgestattete Verarbeitung. Nicht umsonst stehe der schicke Franzose bei uns Hoch im Kurs.Der Peugeot 208 ist ein stilvoller Kleinwagen mit einem fantastischen Innenraum und großzügiger Ausstattung. Er ist mit einer Reihe von effizienten Benzin- oder Dieselmotoren ausgestattet - es gibt ihn sogar als Elektro-Kleinwagen , den Peugeot e-208 . Allerdings ist hinten das Platzangebot nicht so üppig.Der Seat Ibiza ist einer der geräumigeren Kleinwagen, die derzeit erhältlich sind und bis zu vier Erwachsene mit angemessenem Komfort befördern können. Das spritzige Handling des Seat Kleinwagen bereitet beim Fahren macht viel Spaß. Allerdings ist der Innenraum nicht so hochwertig wie beim Schwesternmodel VW Polo.Der Ford Fiesta sollte der Kleinwagen, wo der Fahrspaß nicht zu kurz kommt. Kein Wunder, denn er ist mit einer Vielzahl von spritzigen Turbomotoren erhältlich, die preiswert im Unterhalt sind. Insbesondere der Fiesta Trend sei noch erwähnt – Bietet er als Einsteigermodell schon eine Menge Ausstattung. Allerdings bieten andere Mitbewerber mehr Platz für Gepäck und Insassen auf den Rücksitzen. Ein Hybrid für den Fiesta soll bald folgen.Der neue Opel Corsa ist neben dem VW Polo der ultimative deutsche Kleinwagen. Besonders der neue Corsa überzeugt mit einem frischen Design, effizienten Motoren und ist als Opel Corsa Elektroauto ( Opel Corsa-e ) das erste Elektro Kleinwagen eines deutschen Herstellers. Sein Innenraum wirkt allerdings etwas zu nüchtern. Das kann das französische Schwestermodel Peugeot 208 besser.Wie viele andere Autos auf dieser Liste verfügt der Suzuki Swift über einen ziemlich geräumigen Innenraum für ein Fahrzeug seiner Klasse. In Sachen agilen Fahrspaß spielt er mühelos seine wahren Trümpfe aus.Für diesen Kleinwagen gibt es eine Menge überzeugender Argumente. Der Hyundai i10 verfügt über eine gute Sicherheitsausstattung, eine Fünf-Jahres-Garantie und ist preislich ungeschlagen.Neben Hyundai bietet auch der Hersteller Kia Kleinwagen in seinem Sortiment. Die beiden Kleinwagen Kia Rio und Kia Picanto liefern ein rundes Gesamtpaket ab. Ausstattung, Optik und Antrieb sind stimmig.Der Toyota Yaris ist ein Hybrid -Kleinwagen, der ein sportliches Aussehen mit effizientem Kraftstoffverbrauch und einem echten Fahrspaß verbindet. In der neuen Generation schenken die Japaner ihrem meistverkauften Modell in Deutschland und Europa nun auch eine sportliche Optik. Aber auch technisch bietet der Toyota Kleinwagen reichlich Innovation.Lust auf alle Vorzüge eines Kleinwagens, aber auch auf eine gehobene Ausstattung, die den Premiumanspruch von Audi in dieser Fahrzeugkategorie durchschimmern lässt? Dann sollten Sie sich den Audi A1 genauer ansehen. Er verfügt über Hightech-Infotainment und ein hochwertiges Interieur. Um seinen Ruf als stylischen Stadtflitzer zu unterstreichen, nutzt er eine Kleinwagen Automatik , die intelligent die Gasbefehle an den Antrieb weitergibt. Ein anderer Hersteller Premium und Kleinwagen verbindet ist Mercedes-Benz . Wir haben auch Mercedes-Benz Kleinwagen im Angebot.Wenn Sie auf der Suche nach einem günstigen Kleinwagen sind, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben zahlreiche Top-Angebot der verschiedensten Hersteller mit vielen Ausstattungsvarianten. Egal ob Neuwagen, top gepflegter Gebrauchtwagen, oder Kleinwagen Jahreswagen , wir haben den Richtigen für Sie. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf und helfen Ihnen dabei die günstige Bezahlform zu finden - ganz gleich ob Barkauf, Leasing oder günstige Finanzierung.