Volkswagen Polo: Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Volkswagen geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Volkswagen Polo als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 131 PS schwebt dieLimousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor zwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Derzeit sieht man er oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Volkswagen Polo auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Wolfsburger andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Wolfsburger extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Was sind die technischen Daten des Volkswagen Polo?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Polo mit einem 1,2-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 77 PS auf 131 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 5 bis zu 7,6 Litern Benzin rechnen.

Welche Ausstattung besitzt der Volkswagen Polo?

Der Volkswagen Polo ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Wenn verfügbar, überträgt der Polo seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Vier-Stufen-DSG-Automatik. Standardmäßig wird der Volkswagen Polo nur mit Frontantrieb angeboten.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Volkswagen Polo?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der VW Polo macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Volkswagen Polo?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Volkswagen Polo interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Volkswagen per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für den Volkswagen Polo: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Volkswagen Polo für nur 14.048 €

Unser erstes Angebot des Volkswagen Polo hat einen Kaufpreis von 14.048 €. Sie sparen 500 € bei einem Listenpreis von 14.548 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot des Volkswagen Polo für 20.748 €

Unser zweites Angebot des Volkswagen Polo können wir für 20.748 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 700 € zum Marktpreis von 21.448 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 3 %. Ein Leasing für den Volkswagen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

VW Polo: Angebot Nr. 3 für 20.289 €

Aktuell bieten wir den Volkswagen Polo auch für 20.289 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Polo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 225 € vor und eine Anzahlung von 4.000 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: VW Polo

Der Volkswagen Polo ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört der VW Polo nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.