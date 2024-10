Der Volkswagen Polo: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Der Volkswagen Polo ist ist nicht nur ein Kleinwagen mit ihrer schnittigen Optik, sondern auch Aufgrund ihres guten Preis-/Leistungsverhältnisses ein geschätztes und gesuchtes Fahrzeug. Durch seine kompakte Form und seine Flexibilität ist er besonders im Großstadtdschungel bei jungen Autofahrern als Einsteigermodell beliebt. Durch die vielen Angebote mit klassische Automatik oder manuell und seinem geringen Verbrauch ist der Polo nahezu für jeden eine attraktive Option.

Es ist nicht zu übersehen: Mit dem Volkswagen Polo erweitert eine markante Limousine die Volkswagen-Familie. Die elegant, gestreckte und geschwungene Dachlinie erinnert schon fast an ein Coupe. Die abfallende Dachlinie tut da schon ihr übriges. Der Polo bringt einen Hauch von Leichtigkeit und Sportlichkeit auf den Asphalt. Kunden wissen dabei umso mehr die präzise Automatikzu schätzen. Auch die Motorenpalette bietet beim Insignia das Richtige für jeden Geschmack. Besonders die Benziner und die Diesel überzeugen.

Was für eine Kombination: Die unwiderstehliche Kombination aus sportivem Design sowie hoher Funktionalität, so begeistert der Volkswagen Polo Variant seit jeher. Eine optimale GewichtsverteilungVorderradantrieb und kraftvolle wie hocheffiziente Benziner und Diesel mit sorgen für beeindruckende Dynamik bei geringem Verbrauch. Und mit den Ausstattungsoptionen zeigt sich der Volkswagen Polo Variant als unschlagbares Angebot. Besonders die seidenweiche Automatik ist gefragt.

Der Volkswagen Polo mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der Volkswagen Polo ist ein extrem elegant-gefälliger, vor Kraft strotzender Athlet. Seine Fahrleistungen sprechen eine deutliche Sprache. Die souveräne Power verdankt der Volkswagen seiner 220-PS-Maschine. Auch die Automatik optimiert den Fahrkomfort zusätzlich. So zaubert das Coupé beim Langstrecken-Cruisen aber auch bei kurvigen Fahrten dem Fahrer ein Lächeln ins Gesicht, wenn er den Volkswagen Polo über den Asphalt bewegt.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Volkswagen Polo

Das Leistungsspektrum des Volkswagen Polo beginnt mit einem 2-Liter-Motor mit 39 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2-Liter-Aggregat mit 220 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 243 Stundenkilometern sorgt. Mittlerweile sind selbst für den Polo moderne Antriebe wie Autogas (LPG) wie Erdgas (CNG) verfügbar und zum Kauf erhältlich, ohne dabei den Fahrspaß auf der Strecke zu lassen. Bei auto.de finden Sie die beste Auswahl an Volkswagen Polo, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Der Kauf lohnt sich.