Ford Ranger Limousine: Dieselt mit bis zu 109 PS

Bei Ford geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Ford Ranger als sauberer Diesel an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 109 PS schwebt dieLimousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Neunzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Ford den Ranger. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Ford schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Ford geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Welche Leistungsdaten liefert die Ford Ranger Limousine?

Der 2,5-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Immerhin bis zu 109 PS liefert der Selbstzünder als maximale Systemleistung ab. Der Ford Ranger fährt nur mit Dieselmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für die Limousine nicht verfügbar. Wer sich mit dem Diesel begnügt, kommt auf einen akzeptablen Wert.

Wie komfortabel ist man im Ford Ranger Limousine unterwegs?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Servolenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Ranger damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Ford hat neben einem Navigationssystem, einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Klimaanlage beziehungsweise auch noch vieles mehr an Bord. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Seine Kraft überträgt der Motor mittels einer Fünf-Gang-Handschaltung auf die Straße. Eine Automatik bietet der Herrsteller nicht an.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Ford Ranger Limousine aus?

ABS trägt seinen Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Ford Ranger Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Ford Ranger Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Ford Ranger Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man den Ford Ranger Limousine günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Ford Ranger Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Ford per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Ford Ranger Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Ford Ranger Limousine für nur 37.348 €

Unser erstes Angebot der Ford Ranger Limousine hat einen Kaufpreis von 37.348 €. Sie sparen 7.900 € bei einem Listenpreis von 45.248 €. Das sind satte 17 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Ford Ranger Limousine: Günstige Alternativen mit 1.600 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Ford Ranger auch für 42.389 € anbieten, statt bisher für 43.989 €. Der Preisnachlass von 1.600 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Ranger kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Ford Ranger zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Ford Ranger Limousine bis zu 2.300 € sparen

Derzeit bieten wir den Ford Ranger auch für 40.989 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 43.289 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man mit dem Ford ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Ranger entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die Ford Ranger Limousine nicht zu haben

Als flotte Fahrmaschine kann der Ford im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.