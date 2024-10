Ford Ka / Ka+

Ford Ka Limousine: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Bei Ford geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Ford Ka als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 75 PS schwebt die 1,89 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2008 ist er nun schon auf dem Markt. Mit der Ford Ka Limousine entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Ka besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Wieviel Leistung hat die Ford Ka Limousine?

Ein 1,3-Liter-Vierzylinder treibt den Kölner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann auf 75 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Ka in 13,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Mit 161 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Kölner aber immerhin schon 159 km/h. Der Motor hat 102 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 145 Newtonmeter Drehmoment an. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 4,9 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 5,3 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Offeriert die Ford Ka Limousine viele Extras?

Fahrtechnisch kann der Kölner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Ford Ka Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Ford eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 225 Liter - ein ordentlicher Wert für 3,62 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 710 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,66 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Ford Ka vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor mittels einer Fünf-Gang-Handschaltung auf die Straße. Eine Automatik bietet der Herrsteller nicht an. Der Ford Ka wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Ford Ka Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Ford Ka Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Ford Ka Limousine fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Ford Ka Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Ford per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Ford Ka Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Ford Ka Limousine für nur 12.149 €

Unser erstes Angebot der Ford Ka Limousine hat einen Kaufpreis von 12.149 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Unser zweites Angebot der Ford Ka Limousine können wir für 11.849 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist die Ford Ka Limousine nicht zu haben

Als flotte Fahrmaschine kann der Ford im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.