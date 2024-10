Volkswagen Tiguan SUV: Allrad-SUV mit reichlich inneren Werten

Bei Volkswagen geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Volkswagen Tiguan als Benziner vor. Mit seiner starken Leistung von satten 200 PS schwebt der 1,81 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2007 verlässt der Volkswagen erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 4,46 Meter lange Volkswagen Tiguan den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Servolenkung ist angenehm leichtgängig und dank Allrad sicher auf jedem Untergrund.

Was sind die technischen Daten des Volkswagen Tiguan SUV?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Wolfsburger an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 90 PS auf 200 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 11,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 174 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 200 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. An Bord ist der TSI Benziner.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Volkswagen Tiguan SUV?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Zentralverriegelung, ein Multifunktionslenkrad, ein Navigationssystem un eine Servolenkung und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse im Tiguan sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 470 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.510 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,46 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,81 Tonnen schweren Wolfsburger durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-DSG-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Tiguan SUV aus. Ratsam ist es, den Volkswagen Tiguan SUV mit 4Motion-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nichts Neues, da natürlich besonders bei umfangreich ausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Volkswagen Tiguan SUV?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Volkswagen Tiguan SUV ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den Volkswagen Tiguan SUV günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Volkswagen Tiguan SUV interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Volkswagen per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Volkswagen Tiguan SUV Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das Volkswagen Tiguan SUV für nur 35.948 €

Wer sich für das Volkswagen Tiguan SUV entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 35.948 € spart man 10.956 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 46.904 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 23 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Tiguan können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 7.100 €, einer Rate von 334 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volkswagen Tiguan SUV: Günstige Alternativen mit 10.948 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Volkswagen Tiguan auch für 31.348 € anbieten, statt bisher für 42.296 €. Der Preisnachlass von 10.948 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Tiguan kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 6.200 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 279 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volkswagen Tiguan zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Volkswagen Tiguan SUV bis zu 1.400 € sparen

Dieses Volkswagen Tiguan SUV ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.248 €. Man spart beachtliche 1.400 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 5 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 340 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 5.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Volkswagen Tiguan SUV zu

Das Volkswagen Tiguan SUV wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Tiguan zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.