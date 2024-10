Die auto.de Kaufempfehlung zum Volkswagen E-up!

Als Volkswagen den E-up! Vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2011 erstmals die Bühne betrat. Der Volkswagen E-up! Ist erhältlich als Limousine. Die Limousine ist 3,54 Meter lang und wirkt dabei elegant und damit eigenständig in ihrer Erscheinung. Sie wird mühelos ihre Freunde finden. Die Volkswagen-Prognose, dass die Nachfrage vermehrt anziehen wird, könnte sich bewahrheiten. Die Zahl der Limousinenfreunde wächst auch in Deutschland wieder.

Der Motor wird angetrieben von 82 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Die Vmax liegt bei 130 Stundenkilometern. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 12,4 Sekunden ist der Volkswagen E-up! Auf Tempo 100. Die Motoren des Volkswagen Up, die 210 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. 1,65 Tonnen beträgt das Leergewicht des up. Der Kofferraum, mit 250 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 3,54 Meter Länge.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Volkswagen E-up!

Unsere Kaufempfehlung ist der Volkswagen E-up! Mit all seinen Extras. Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage und Tagfahrlicht LED. Den E-up! Gibt es mit manueller Handschaltung. Der Volkswagen E-up! Verfügt über ein Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Volkswagen E-up! Alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Als Standard ist der Volkswagen E-up! Mit ABS, ESP und Seitenairbag unterwegs. Wahlweise sind Tagfahrlicht LED zu haben, die das Fahren bei Tag und bei Nacht noch einmal angenehmer und sicherer machen.

