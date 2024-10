Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2020 verlässt der Volkswagen erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Derzeit sieht man die Premium-Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Wolfsburger andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,86 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Wolfsburger extrem betont.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid zustande?

Ein Vierzylinder treibt den Wolfsburger an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der Volkswagen Arteon beim Fahren. Schon mit dem 218 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Er sprintet in 9,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 237 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Der Motor hat 360 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1600 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,3 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie bequem reist man im Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Arteon zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Bluetooth-Schnittstelle bis Navigationssystem alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Volkswagen eben. Der Volkswagen hat ein Ladevolumen von 442 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.500 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,86 Metern. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 2,28 Tonnen schweren Wolfsburger durchaus flott. Die Ausstattung erfreut mit einer Sieben-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Optional zum Frontantrieb ist der Volkswagen mit Allrad zu haben.

Gilt Safety First auch für den Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid?

Die Limousine bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der Arteon gut aufgestellt. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man ein günstiges Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid Angebot anfragen?

Auf auto.de die deutsche Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für den Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid für nur 41.689 €

Unser erstes Angebot des Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 41.689 €. Sie sparen 6.000 € bei einem Listenpreis von 47.689 €. Das sind satte 13 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid: Günstige Alternativen mit 9.841 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid können wir für 46.049 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 9.841 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 55.890 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 18 %. Ein Leasing für den Volkswagen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Arteon mit 401 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 9.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid bis zu 8.846 € sparen

Momentan bieten wir den Volkswagen Arteon auch für 43.149 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 8.846 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 51.995 € liegt. Bei 17 % Ersparnis kann man mit dem Volkswagen ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Arteon entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 378 € vor und eine Anzahlung von 8.600 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Volkswagen Arteon Plug-in-Hybrid nicht zu haben

Als flotte Fahrmaschine kann der Volkswagen im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.