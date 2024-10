Volkswagen Arteon Shooting Brake

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Volkswagen Arteon Shooting Brake das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Arteon ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Volkswagen durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Ein Jahr ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Volkswagen auch besonders ansprechend sein. Der Arteon erfüllt selbst kritische, ästhetische Ansprüche mühelos und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Was sind die technischen Daten des Volkswagen Arteon Shooting Brake?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 150 PS an. Maximal leistet er bis zu 200 PS in der Topmotorisierung. Er sprintet in 9,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 237 km/h schnell. Der Motor bietet 360 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1600 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Der Selbstzünder des Arteon zeigt sich genügsam. Im Klartext bedeutet das, dass der Volkswagen mit Dieselaggregat laut Hersteller minimal 3,5 und maximal 6,3 Liter auf hundert Kilometern verbraucht. Ein mehr als vertretbarer Wert für ein Auto dieser Kategorie und Klasse. Diese kombinierten Verbrauchswerte ergeben sich aus einer längeren Fahrt mit Etappen im Stadtverkehr, auf Landstraßen oder Autobahnen.

Wie bequem reist man im Volkswagen Arteon Shooting Brake?

Der Volkswagen Arteon Shooting Brake ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Volkswagen hat ein Ladevolumen von 442 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.500 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,86 Metern. Das Gewicht von 2,28 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Volkswagen Arteon vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Handschaltung. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Kraft des Arteon Shooting Brake wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Aber wer will, kauft sich einen Volkswagen Arteon Shooting Brake mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Volkswagen Arteon Shooting Brake?

Der Kombi bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der Arteon gut aufgestellt. Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volkswagen Arteon Shooting Brake sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volkswagen Arteon Shooting Brake kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Volkswagen Arteon Shooting Brake fahren?

Auf auto.de den deutschen Kombi als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Volkswagen Arteon Shooting Brake zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Volkswagen Arteon Shooting Brake günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Volkswagen Arteon Shooting Brake für nur 42.289 €

Unser erstes Angebot des Volkswagen Arteon Shooting Brake hat einen Kaufpreis von 42.289 €. Sie sparen 6.057 € bei einem Listenpreis von 48.346 €. Das sind satte 13 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir den Volkswagen Arteon Shooting Brake mit 393 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 8.400 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Volkswagen Arteon Shooting Brake für 46.489 €

Unser zweites Angebot des Volkswagen Arteon Shooting Brake können wir für 46.489 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.800 € zum Marktpreis von 48.289 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Volkswagen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Arteon mit 498 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 9.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Volkswagen Arteon Shooting Brake bis zu 1.300 € sparen

Dieser Volkswagen Arteon Shooting Brake ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 34.989 €. Man spart beachtliche 1.300 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Volkswagen Arteon Shooting Brake

Der Volkswagen Arteon Shooting Brake wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Arteon zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.