Volkswagen Arteon Limousine: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Volkswagen Arteon Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2017 verlässt der Volkswagen erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Die Volkswagen Arteon Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Volkswagen eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sieben-Stufen-DSG-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Wolfsburger an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,5 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 130 PS auf 280 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. In flinken 9,1 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 220 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 250 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1500 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 500 Newtonmeter haben. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 7,3 Liter Benzin bzw. 7,3 Liter Benzin ein.

Welche Ausstattung besitzt die Volkswagen Arteon Limousine?

Fahrtechnisch kann der Wolfsburger sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Volkswagen Arteon Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Volkswagen eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Volkswagen hat ein Ladevolumen von 563 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 563 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,86 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,87 Tonnen schweren Wolfsburger durchaus flott. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sieben-Stufen-DSG-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Serienmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Aber wer will, ordert sich einen Volkswagen Arteon Limousine mit 4Motion-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Bringt Sie ein Volkswagen Arteon Limousine sicher von A nach B?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Volkswagen Arteon Limousine mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Die Premium-Limousine liefert alles, was man von einem Auto dieses Kalibers eben erwarten darf.. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Volkswagen Arteon Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für die Volkswagen Arteon Limousine?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Volkswagen und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, da wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Volkswagen Arteon Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Volkswagen Arteon Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Volkswagen Arteon Limousine für nur 42.289 €

Wer sich für die Volkswagen Arteon Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 42.289 € spart man 6.057 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 48.346 € liegt. Das ist ein Rabatt von 13 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Arteon können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 8.400 €, einer Rate von 393 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Volkswagen Arteon: 48.558 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der Volkswagen Arteon Limousine können wir für 48.558 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 5.826 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 54.384 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 11 %. Ein Leasing ist für dieses Volkswagen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die Arteon Limousine für 463 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 9.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Volkswagen Arteon Limousine: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 14 % sichern

Zur Zeit bieten wir den Volkswagen Arteon auch für 47.358 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 7.412 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 54.770 € liegt. Bei 14 % Ersparnis kann man den schicken Wolfsburger zu außerordentlich attraktiven Konditionen erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Arteon entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 438 € vor und eine Anzahlung von 9.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die Volkswagen Arteon Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Volkswagen Arteon Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.