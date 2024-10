Der Volkswagen Cross up! - Topleistung und einzigartiges Design

Diese Baureihe des Volkswagen Cross up! Hatte ihre Markteinführung im Jahr 2011 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Auf auto.de finden Sie den Volkswagen Cross up! In folgenden Varianten: Als Limousine. Einen Mittelweg zwischen Limousine und Coupé haben die Volkswagen-Entwickler bei den Fahreigenschaften beim Cross up! Gewählt. Nicht zu hart, aber auch nicht schwammig ausgelegt, schluckt das Fahrwerk des Cross up! Die meisten Unebenheiten klaglos. Bei schnellen Kurvenfahrten war er im Test nicht aus der Ruhe zu bringen. Trotz der Coupé-Architektur: Der Wagen ist eine Limousine mit hoher Praxistauglichkeit, wie der Test beweist. Mitfahrer im Fond steigen bequem ein, haben reichlich Platz und auch die Größeren stoßen nicht am Fahrzeughimmel an.

Der Antrieb leistet 90 PS. Der 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 179 km/h können maximal gefahren werden. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 15,9 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 3000 U/min an, das maximale Drehmoment von 160 Nm sorgt für Drehfreude. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 4,7 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der Cross up! Wiegt 1,65 Tonnen. Mit dem 3,63 Meter langen, gestreckt erscheinenden Cross up! Haben sich die Außenmaße geändert. Hinter der Kofferraumluke warten von bis zu 251 Liter Stauraum für Lastgut fast jeder Coleur. Der Schein trügt nicht: Im Vergleich zum Vorgänger ist der aktuelle Volkswagen Cross up! Tatsächlich länger und breiter, dabei aber auch etwas flacher geworden.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Volkswagen Cross up!

Es werden Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, USB-Anschluss, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage und Tagfahrlicht mitgeliefert. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Fünf-Gang-Handschaltung kombiniert. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Fünf-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Frontantrieb gehört beim Volkswagen Cross up! Auch zum Repertoire. ABS, ESP sowie Seitenairbag sind mit an Bord.

Noch auf der Suche nach Ihrem Volkswagen Cross up! Traumwagen?

Klicken. Kaufen. Starten. Finden Sie aus der Auswahl von Angeboten an Volkswagen Cross up! Und Alternativ-Angeboten Ihr Lieblingsauto. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, die ganz unverbindlich ist. Wählen Sie Ihren Volkswagen Cross up! Jetzt aus.