Der Volkswagen Konzern mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas. Fast 25 Prozent aller Neuwagen stammen in Europa aus der Produktion von VW. Dabei hat der Autohersteller eine ganze Reihe an Modellen im Angebot, die auf unterschiedlichste Kundentypen zugeschnitten sind. Zwölf eigenständige Marken bilden mittlerweile den VW-Konzern: Volkswagen PKW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.