Der Volkswagen T-Roc ist als SUV erhältlich.

Der Volkswagen T-Roc ist bei uns seit 2017 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Volkswagen T-Roc: Verfügbar als SUV.

Für spontane und außerplanmäßige Abenteuer erweist sich das SUV Volkswagen T-Roc gleichermaßen als praktischer Wegbegleiter. Er kommt den sportlichen Allroundansprüchen mehr als zufriedenstellend nach.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 116 PS bis 190 PS. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. Die Vmax liegt bei 216 km/h. Weniger als 10,1 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 340 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Der Verbrauch hält sich mit 6,7 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der T-Roc wiegt 1,82 Tonnen. Mit 4,23 Meter ist der T-Roc in Sachen Länge Klassenprimus.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Volkswagen T-Roc

In Sachen Ausstattung lässt der Volkswagen T-Roc keine Wünsche offen. So sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Ein Sahnestück im T-Roc ist die Sieben-Gang-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Besonders punktet hier der T-Roc mit sein Allrad. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 340 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Die Assistenzsysteme sorgen dafür, dass sichPassagiere sicher unterwegs sind, zum Beispiel Spurhalteassistent und ein Spurwechselassistent. Zur Ausstattung gehören beim Volkswagen T-Roc ABS, ESP und Seitenairbag dazu.

