Mit dem Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid der Deutschen im Hybridmodus unterwegs

Modelle von Volkswagen fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Volkswagen hat die Optik des Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2020 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Bei Volkswagen sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid ist durch und durch ein Volkswagen, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 442 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.500 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Kann der teilelektrische Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid mit Leistung beeindrucken?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Immerhin bis zu 218 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 9,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 237 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Der Motor hat 360 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1600 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll. Bei gemäßigter Fahrweise ergibt sich ein Benzinverbrauch von 1,3 Litern auf 100 Kilometer.

Liefert der Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid genügend Funktionalität im Alltag?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik sowie eine Start-Stop-Automatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 442 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,86 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.500 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,65 Tonnen hat das Modell Arteon Shooting Brake aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Ausstattung erfreut mit einer Sieben-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Volkswagen: Der Arteon Shooting Brake wird nur mit Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei Premium-Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Was gibt es beim Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Der Premium-Kombi liefert alles, was man von einem Auto dieses Kalibers eben erwarten darf.. Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wie kann man sich ein günstiges Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid Angebot sichern?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Volkswagen bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Vergleichsangebote für den Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid für nur 46.049 €

Wer sich für den Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 46.049 € spart man 9.841 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 55.890 € liegt. Das ist ein Rabatt von 18 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Arteon Shooting Brake können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 9.200 €, einer Rate von 401 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Volkswagen Arteon Shooting Brake: 43.149 €

Unser zweites Kaufangebot des Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid können wir für 43.149 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 8.846 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 51.995 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 17 %. Ein Leasing ist für dieses Volkswagen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid für 378 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 8.600 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid bis zu 6.817 € sparen

Aktuell bieten wir den Volkswagen Arteon Shooting Brake auch für 45.049 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.817 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 51.866 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man den schicken Wolfsburger sehr günstig sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Arteon Shooting Brake entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 416 € vor und eine Anzahlung von 9.000 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid nicht zu haben

Der Volkswagen Arteon Shooting Brake Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Arteon Shooting Brake zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.