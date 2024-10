Volkswagen - Niedersachsens Weltkonzern

Welche sind die besten Volkswagen Modelle?

Welche Volkswagen Modelle gibt es?

Volkswagen Kleinwagen und kompakte Modelle

Volkswagen Mittelklasse Limousinen und Kombis

Volkswagen SUVs, Geländewagen, Crossover und VW Pickup

Volkswagen Vans, Volkswagen Busse und Volkswagen Nutzfahrzeuge

Gibt es Volkswagen Elektroautos?

Volkswagen Coupés und Cabriolets

Volkswagen bar kaufen, finanzieren, leasen oder im Abo?

Welche Vorteile bieten Volkswagen Tageszulassungen und Jahreswagen?

Wo kann man einen VW günstig kaufen?

Der Volkswagen Konzern ist einer derder Welt. Ganze zwölf weitere Marken um Audi, Seat und Cupra, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Kein Wunder, dass die Marke Volkswagen ihre Kunden so mit einer großzügigen Produktpalette versorgen kann und aus Sicht des Marktanteils der beliebteste Autohersteller in Deutschland ist. Wir haben eine VielzahlundVolkswagen zu garantiert günstigen Preisen im Angebot. Alle Autos bei uns wurden vor höchstens acht Jahren zugelassen und besitzen eine maximale Laufleistung von 150.000 km sowie mindestens sechs Monate TÜV. Der Autokauf bei uns gestaltet sich damit besonders einfach und sicher.Folgende VW Modelle erfreuen sich besonders großer Beliebtheit:Für verschiedene Fahrertypen bieten die Wolfsburger verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispiel kompakte Kleinwagen wie den Volkswagen Polo , praktische Kombis wie den Volkswagen Passat Variant sowie geländetaugliche SUVs wie den Volkswagen Touareg oder geräumige Familienautos wie den Volkswagen Touran , aber auch Elektroautos wie den Volkswagen e-Golf . Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle VW Modellesowohl fürals auch fürFahrzeuge.Klein, praktisch und komfortabel - fürein guter Freund für den Alltag in der City ist der Volkswagen Up mit ganzen 5 Serienmodellen. Derpasst sich jedem Wunsch an, so kann man auch umweltfreundlich mit Elektroantrieb im Volkswagen e-UP unterwegs sein oder mit Erdgas. Der Up bietet auch noch eine sportliche Variante an, den Volksagen Up GTI. Mit welchem Up auch immer flitzen Sie stets komfortabel durch die Parkhäuser. Wer sich einenwünscht, für den kommt der Volkswagen Polo wie gerufen. Der unverwechselbare Polo ist sportlich und markant. Er bringt eine ganze Reihe an Vorteilen mit sich mit, denn er ist in so vielenerhältlich, dass Sie bestimmt das passende Modell für sich finden. Sichern Sie sich jetzt einenfür einen neuen oder gebrauchten Polo aufZum Beispiel in den Ausführungen Polo Comfortline, Polo R-Line oder als leistungsstarken Volkswagen Polo GTI. Golf . Jeder den Namen hört, weiß sofort Bescheid, dass dieser zu Volkswagen gehört. Er ist das Benchmark in derund pflegt seinen Status seit Generationen. Mit dem Volkswagen Golf GTE und Golf Plug-In-Hybrid setzen die Wolfsburger neuerdings auch auf Nachhaltigkeit. Die Plug-in-Hybride fahren sich gut und das Exterieur begeistert mit einem. Das Interieur bietet dabei entspannenden Komfort. Die Plug-in-Hybrid-Technologie sorgt für Power und Effizienz bei. Der original sportliche Volkswagen Golf GTI ist immer bereit fürund sorgt für. Der bei jungen Fahrer beliebte GTI erzeugt in der nochGTI Clubsport noch mehr Adrenalin. Sind Sie auch so überzeugt vom Volkswagen Golf? Dann finden Sie doch Ihrenoder gebrauchten Golf auf auto.de. Zum Beispiel in der Variante Golf R-Line oder mit noch mehr Power im Volkswagen Golf R. Ein ebenfalls beliebtes Modell aus der Kompaktklasse ist der. Er istweil er mit seiner Karosse nach wie vor dem Volkswagen Käfer ähnelt. Als sei man einfach in die 60er Jahre zurückgesprungen, aber dennoch in der modernen Welt geblieben. Kompakt, flink und definitiv mit niemandem zu vergleichen.Volkswagen Jetta und Volkswagen CC bestechen als günstigein Limousinenform. Platzangebot, Komfort und Ausstattungsmerkmale sind Fahrzeugklasse und der Marke entsprechend. Lassen Sie sich gerne einzukommen, zum Beispiel für einen gebrauchten Jetta R-Line.prägen erfreulicherweise immer mehr Luxus, Komfort und Eleganz. Die progressiven Limousinen Volkswagen Passat und Volkswagen Arteon und sind auf hohem Niveau und eher derzuzuordnen. Ein Zusammenspiel ausbietet der VW Passat . Der sogenannte Beamtenwagen macht Ihren Alltag leichter. Zum Beispiel mit der automatischen Distanzregelung ACC: der Wagen hält die Distanz und das Tempo ein. Neue Modelle können mit IQ Light-Led-Matrix-Scheinwerfern ausgestattet werden und bieten ein Mehr an Sicherheit. Aber auch für die umweltbewusste Kunden bietet Volkswagen den neuen Passat GTE an - derspart an Verbrauch. Die, der Volkswagen Arteon erkennt man auf den ersten Blick. Sein Design und die fließende Silhouette setzt mit Extravaganz ein klares Statement. Seine Technologie begeistert mit den eHybrid. Dersorgt für lokal emissionsfreies Fahren. Weiterhin gibt es denzu entdecken. Dieser dringt mit Dynamik in den Business-Class. Seine neue Technologie fasziniert mit R-Performance Torque Vectoring. Das sorgt für ein neues Niveau der Fahrdynamik. Die viertürige Volkswagen Phaeton war einst der teuerste VW aller Zeiten. Sein Charakter zeichnet sich durchaus. Verarbeitung und Ausstattung sind auf hohem Niveau. Zudem bietet die Limousine durch Allradantrieb und Luftfederung ein herausragendes Komfort- und Sicherheitsgefühl. Wer freut sich nicht über einen Autokauf mit Aussicht auf? Der aktuelle Volkswagen Passat Variant bietet ganze 650 Liter Kofferraumvolumen und bei umgeklappter Sitzlehne sogar 1.780 Liter. Zudem bietet er Komfort, Sicherheit und Fahrdynamik. Wie empfehlen Ihnen zum Beispiel den Volkswagen Passat GTE Variant , optional mit dem auto.de Lieferservice direkt vor die Haustür. Dieser VW Hybrid vereint die Vorteile einesmit einem großzügigen Raumangebot. Komfortabel, leistungsstark und sparsam - ein tolleroder für jeden der Business, Sport und Alltag verbindet. Auf Wunsch kann man sich von Anfang an mit ihm verbinden, denn Ihnen stehen We Connect Dienste zur Verfügung, die einem erlauben, jeder Zeit auf seine Fahrzeuginformationen zuzugreifen. Der Passat-Familie gehört ebenfalls der Volkswagen Passat Alltrack an. Dieser ist für jeden Offroad-Ausflug bestens gerüstet. Egal ob über Nässe, Glätte oder bergauf, der serienmäßige Allradantrieb macht Ihren Alltrack für jeden Trip tauglich. Seinbietet 639 Liter Gepäckraumvolumen. Der variable Ladeboden ist serienmäßig zu erhalten. Einfach einsteigen und in den Urlaub fahren. Aber nicht nur der Passat glänzt mit seinem zusätzlichen Nutzraum. Auch der Volkswagen Golf Variant gehört zu den. Der verkaufsstarke Kombi ist in vier Ausführungen zu erhalten. Der Volkswagen Golf Variant überzeugt trotz längerer Karosserie mit einer sportlichen und dynamischen Silhouette und bietet dazu reichlich Kofferraumvolumen. Der Volkswagen Golf Variant GTD ist mit einemausgestattet und somit das perfekte Alltagsauto für Leute, die gerne mal mit mehreren Leuten auf Tour gehen. Wer aufsetzt, der wird sich vom neuen Volkswagen Arteon Shooting Brake begeistern lassen. Frisch auf dem Markt und jetzt schon sehr verführerisch. Auf hohem Niveau steuert er Richtung Eleganz und Komfort. Mit seinemsticht er aus seiner Klasse heraus. Seine Ausstattungsvarianten Elegance oder R-Line unterstreichen noch zusätzlich das Design. Auch für die Nachhaltigkeit ist gesorgt. Der Volkswagen Arteon Shooting Brake eHybrid ist einmit Elektro- und TSI-Benzinmotor. Mit dem Volkswagen Arteon R Shooting Brake dringt der Volkswagen weiter in den Premium Performance Bereich. Das neue R-Performance Torque Vectoring steht für progressive Technologie und sorgt für ein neues Niveau der Fahrdynamik. Sie interessieren sich für einen VW Kombi oder eine VW Limousine? Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie sich von einem unserer Fahrzeugprofis beraten. Wir berücksichtigen alleund machen Ihnen ein attraktives Angebot für neue und gebrauchte Volkswagen.Volkswagens, City Utility Vehicles, unds, Sport Utility Vehicles, bieten eine umfangreiche Produktpalette. Die Wolfsburger überzeugen jeden Kunden mit Ihreran Individualität und Komfort. Kraftvoll durch Wind und Regen meistern die Größten der Volkswagen-Familie jede Herausforderung auf der Straße. Der Volkswagen T-Roc , ein Crossover SUV mit einer Coupe Silhouette, ist ein Blickfang. Sein markantes Design, maßgeschneiderte Ausstattungslinien undmachen den T-Roc zu etwas Außergewöhnlichem. Zumal es den Volkswagen T-Roc auch als Cabrio gibt, offen für alles. Der Volkswagen T-Cross ist einzigartig, variabl und kompakt. Er bietetim Gepäckabteil. Sogar die variable Rücksitzbank lässt sich flexibel anpassen. Auch das Design passt sich mit seinem Design-Paket Penny Cooper an, das es in verschiedenen Farbvarianten gibt. Bei der Vielseitigkeit des Volkswagen T-Cross bleiben kaum Wünsche offen. Stärker, komfortabler und vernetzter ist hingegen der Volkswagen Tiguan . Alsverspricht er intelligente Technik. Seine 4Motion Active Control Technology verleihen Sicherheit, denn dieserpasst sich dem Untergrund an. Egal, ob bei Schnee und Glätte, Onroad oder Offroad - Grip gewährleistet. Lassen Sie sich gerne attraktives Angebot für einen neuen oder gebrauchten Tiguan machen. Zum Beispiel für den günstigen Tiguan R-Line, den Geländeexperten Volkswagen Tiguan Offroad oder den noch längeren und geräumigeren Volkswagen Tiguan Allspace. Der repräsentative Volkswagen Touareg ist der größte in der SUV-Reihe. Er begeistert mit seinem selbstbewussten Design, zahlreichen Technik-Highlights und komfortablem Interieur jeden Fahrer. Der Volkswagen Touareg eHybrid bietet ein, denn Sie fahren mit Allradlenkung, Luftfederung und Offroad-Paket sowie aktiver Wankstabilisierung. Mit dem Volkswagen Amarok haben die Wolfsburger sogar einen waschechtenim Angebot - bestens geeignet für Jäger und Gärtner sowie als Baustellenfahrzeug oder für alle diejenigen, die in raues Gelände aufbrechen.Vans, Minivans, Multivans, Busse und Nutzfahrzeuge - große Versprechen für große Automobile. Volkswagen zielt auf. Mit dem Minivan Volkswagen Golf Sportsvan stellen die Wolfsburger einen vielseitig einsetbaren Alltagsgefährten her. Er bietet Platz, Komfort und dank einereinen vereinfachten Ein- und Ausstieg für alle Passagiere. Der familienfreundliche Volkswagen Sharan ist ein Langstrecken-Van. Der 5-Sitzer, auch optional als 6- oder 7-Sitzer bietet viel Raum und ein. Besonders für Großfamilien lockt die hohe Flexibilität. Ist die zweite Sitzreihe und der Beifahrersitz umgeklappt, sind ganze 2.430 Liter Ladevolumen möglich. Aufkönnen Sie den Sharan gebraucht besonders günstig erstehen. Multifunktional - der Volkswagen Caddy . Beeindruckend ist das Platzangebot. Obfür die gesamte Familie, Umzug oder Urlaub in den Freien, der Volkswagen Caddy passt sich flexibel an. Wem der Volkswagen Caddy immer noch zu klein erscheint, für den bietet Volkswagen den VW Caddy Kombi. Dieser Vereint Variabilität und Flexibilität. Er ist nicht nur für den Personentransport gedacht, sondern meistert auch weitere Herausforderungen problemlos. Derist eben ein maßgeschneidertes Nutzfahrzeug für den Alltag. Er verfügt zum Beispiel über ein durchdachtes Ablagesystem. Weiter geht es mit dem. Dieser trägt die VW Bulli DNA. Damals wie heute steht der Multivan für Freiheit und Flexibilität. Modernste Technologien und bis ins Detail durchdacht, der Bulli bringt. Diesen gibt es natürlich in verschiedenen Ausstattungsvarianten: Multivan Family, Multivan Trendline, Multivan Comfortline, Multivan Highline und Multivan PanAmericana. Finden Sie doch einfach bei auto.de Ihren passenden Volkswagen Multivan. Auch derbietet grenzenlose Freiheit auf vier Rädern., rollt der kleine Bus von Landesgrenze zu Landesgrenze. Die Küche besitzt einen Gasherd, stabile Abdeckungen sowie eine herausnehmbare Spülschüssel. Dasüberzeugt mit seinem Charm der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Sie planen einen Familienurlaub? Wollen die Welt neu entdecken? Dann rufen Sie jetzt bei uns an und holen Sie tolle Angebote für VW Campingbus und VW Caravelle ein. Unsere Fahrzeugprofis beraten Sie gerne. Als VW Nutzfahrzeug oder VW Kastenwagen gibt es den T5 und T6 außerdem in der Ausführungmit robustem und sehr großzügigem Frachtabteil.Volkswagen e-Golf und Volkswagen e-Up sorgten für einenbei Volkswagen und erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Das erste von Grund auf als Elektroauto konzipierte Fahrzeug aus dem Hause VW hört auf den futuristischen Namen Volkswagen ID.3. Das kompakte Elektroauto soll zukünftig viele elektrische Geschwister wie den Volkswagen ID.4 oder die Designstudie Volkswagen Buzz bekommen. Wir sind gespannt, was diebringt. Sind auch Sie Verfechter derhaben wir bestimmt das passende VW Elektroauto oder den passenden VW Hybrid für Sie im Angebot. Überzeugen Sie sich am besten selbst von unseren günstigen Preisen und lassen Sie sich ein attraktives Angebot zukommen.Varianten mit versenkbarem Verdeck gibt es von den VW-Modellen Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc und Volkwagen Beetle. Der Frühling kann kommen. Nicht zu vergessen ist der Volkswagen Scirocco . Das Coupé gibt natürlich in verschiedenen Ausführungen - Volkswagen Scirocco Sport, Volkswagen Scirocco Life, Volkswagen Scirocco R und den Volkswagen Scirocco Club. Das kompakte Fahrzeug gibt es natürlich als Gebrauchtwagen in guter Qualität bei auto.de zu erwerben.Sie möchten einen VW kaufen und bevorzugen eine bestimmte? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl alsoderals auch peroder imerwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten VW aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich einmit Ihrer gewünschten Bezahlart zukommen.Der Duft einesverfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden neuwertige Fahrzeuge wie VW Tageszulassungen oder Jahreswagen. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen. Jahreswagen erreichen höchstens ein, besitzen eineund befinden sich somit noch. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können.kommen manchmal auch aus dem Besitz Werksangehöriger, die dieses Fahrzeug mit sehrzu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einenVW Jahreswagen zu einemzu kommen, am besten und einfachsten bei uns.stammen in der Regel aus dem Erstbesitz von einem. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom VW Händler zugelassen, umseitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus günstiger gehandelt. Suchen Sie sich jetzt den passenden VW als Tageszulassung aus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich ein persönliches Angebot zukommen.Am besten aufDer Kauf von Neuwagen und Gebrauchtwagen auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich, sondern ebenfalls sicher und unschlagbar. Unsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. Alle neuen und gebrauchten Volkswagen wurden einemunterzogen, sind stets unfallfrei und besitzen. Wer möchte, kann bei uns einen VW kaufen und diesen direkt- auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot undbei Bedarf auch dienach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!