Ab dem dritten Kind kann der Autokauf für Familien zur Herausforderung werden. Will man den Insassen in der zweiten Reihe nicht dauerhaft den Mittelplatz im Fond zumuten und auch nicht gleich einen Bus kaufen, kann auf einen Van wie den Volkswagen Touran Van zurückgegriffen werden. Die Baureihe wird seit 2006 gebaut. Ein klassisches Familienauto ist der Van. Eine sehr gute Wahl ist zum Beispiel der Volkswagen Touran Van. Auf knapp fünf Metern Länge findet der Nachwuchs die großzügigsten Platzverhältnisse diesseits der Kleinbus-Klasse vor. Sicht und Kopffreiheit gehen in Ordnung, häufig kann das Gestühl im Innenraum durch Verschieben und Wegklappen relativ frei arrangiert werden, sodass neben sieben- auch sechs- oder viersitzige Konfigurationen möglich sind. Gegen Aufpreis kann man meist auch Komfort- und Infotainment-Extras für die Fondplätze bekommen, etwa Klimaautomatik oder Videosysteme.

Was sind die technischen Daten des Volkswagen Touran Van?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Touran mit einem 1,4-Liter-Motor. Immerhin bis zu 170 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 90 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Volkswagen. Er sprintet in 14,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 214 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 171 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 148 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1500 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 8,1 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen. Der Volkswagen Touran Van fährt auch mit Erdgas (CNG). Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 144 g und 193 g pro 100 Kilometer.

Welche Ausstattung besitzt der Volkswagen Touran Van?

Mit USB-Anschluss, Navigationssystem sowie Servolenkung bietet der Volkswagen Touran Van zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mit 4,41 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 695 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.989 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,79 Tonnen schweren Wolfsburger durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Volkswagen Touran zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Sechs-Stufen-DSG-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Der Volkswagen Touran wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Nimmt man im Volkswagen Touran Van sicher am Straßenverkehr teil?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Volkswagen Touran Van beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Volkswagen Touran Van ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Volkswagen Touran Van wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man den Volkswagen Touran Van günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Volkswagen bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren.

Wer sich für den Volkswagen Touran Van interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unser zweites Kaufangebot des Volkswagen Touran Van können wir für 23.248 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 900 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 24.148 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Volkswagen-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dieser Volkswagen Touran Van ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.789 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Volkswagen Touran Van genau ins Schwarze treffen.