Mit seiner flexiblen Einsatzfähigkeit und dank des variablen Raumkonzepts ist der Van besonders bei Familien mit vielen Kindern begehrt. Den klassischen Van erkennt man an seiner erhöhten Karosserie. Das erhöhte Platzangebot im Innern schlägt sich natürlich auch in den Außenmaßen nieder. Die Fahrzeuglänge übersteigt oft die anderer PKW aus kleineren und kompakteren Fahrzeugklassen.Bei der Innenausstattung bietet der Van viele Vorteile, insbesondere bei der variablen Sitzanordnungen. In der Regel ist er mit drei Sitzreihen bestückt. Üblicherweise werden die Sitze in der Form 2-3-2 oder 2-2-3 angebracht. Die Sitze der letzten Reihe sind aber oft nicht in der Grundausstattung enthalten und müssen als Extra bestellt werden. Da sich die Sitze oft problemlos ausbauen lassen, oder in der zweiten und dritten im Boden untergebracht werden können, glänzen Vans darin, bei Bedarf viel Stauraum freizusetzen zum Transport von großen oder sperrigen Gütern. Da haben andere Fahrzeugklassen einfach das Nachsehen. Der Laderaum weist dann bei vielen Modellen eine Länge von mehr als Zwei Meter auf.Neben den konventionellen Antrieben wie Diesel oder Benzin, sind mit der Zeit vermehrt alternative Antriebe wie Hybrid und Plug-in-Hybrid in diesem Fahrzeugsegment im Angebot. Dennoch werden von unseren Kunden Vans mit Verbrennermotor vermehrt angefragt. Die Motoren gelten als ruhig, unauffällig, leise und vor allem sparsam. Sie sind auf gleichmäßigen Fahrkomfort ausgerichtet, besonders für Langstrecken. Ein Van als Elektroauto ? Auch bei dieser Frage finden sich langsam erste Kandidaten. Hier ist besonders Die Mercedes-Benz V-Klasse zu erwähnen mit dem EQV oder die französischen Kollegen des PSA-Konzern von Citroen Peugeot und auch Opel . Die Modelle heißen Peugeot e-Traveller, Opel Zafira-e und Citreon e-Spacetourer.Generell dominieren die deutschen Hersteller. So platziert Volkswagen gleich vier Modelle unter den Top-Anfragen. In der Spitzengruppe sind neben dem Volkswagen Touran der Volkswagen T6 , der Opel Zafira Automatik , die Mercedes-Benz B-Klasse , der Volkswagen Sharan und der BMW 2er als Active Tourer vertreten. Als Familienvan gelten der Ford S-Max, die Mercedes-Benz V-Klasse und der Volkswagen Caddy . Wer es größer mag, ist mit dem Ford Transit Custom gut bedient. Bei uns finden Sie zu diesen Modellen eine große Anzahl an attraktiven Top-Angeboten, sowohl als Neuwagen Jahreswagen und hochwertigen Gebrauchtwagen . Wenn Sie einen günstigen Van kaufen wollen, fragen Sie Ihr Wunschmodell einfach unverbindlich an. Unsere Berater helfen Ihnen gerne dabei Ihren Traumwagen zu finden.